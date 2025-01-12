Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша для Financial Times.

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Польский министр напомнил об оказанной помощи

В СМИ напомнили, что Польша отказалась предоставить Украине самолеты МиГ-29, заявив, что истребители все еще нужны для собственных нужд. Это стало причиной осложнения отношений между странами.

В то же время министр обороны Польши отметил, что Украине следует помнить о другой помощи, которую предоставили партнеры.

С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны помнить, что когда другие отправляли только каски, мы отправляли танки,

– подчеркнул Косиняк-Камыш.

Польский министр подчеркнул, что Польша остается верным союзником Украины в противостоянии с Россией, хотя и возникают определенные трудности. Так, по словам Косиняка-Камыша, отношения между Украиной и Польшей обострились из-за исторических обид, дешевый экспорт украинских фермерских продуктов и разочарования в украинцах, которые обосновались в Польше.

"Конечно, есть усталость в польском обществе, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новых автомобилях или останавливаются в пятизвездочных отелях", – заявил польский министр.