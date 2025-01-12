Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша для Financial Times.

Интересно Уже есть желающие со всего мира: в Люблине заработал рекрутинговый центр "Украинского легиона"

Какое отношение поляков к молодым украинским мужчинам

В издании отметили, что, несмотря на то что Польша является верным союзником Украины в ее защите от России, отношения обеих стран были напряженными из-за исторических вопросов, украинского сельскохозяйственного экспорта и растущего разочарования поляков гражданами Украины, которые покинули свою страну.

Конечно, есть усталость в польском обществе, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новых автомобилях или останавливаются в пятизвездочных отелях,

– сказал глава польского Минобороны.

Другим моментом, который привел к определенным сложностям в украинско-польских отношениях, стал отказ Польши поставлять Украине самолеты МиГ-29, которые, по словам Варшавы, все еще нужны для собственной безопасности.

"С одной стороны, я понимаю президента Владимира Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что, когда другие присылали только каски, мы присылали танки", – сказал Косиняк-Камыш.

К слову, министр обороны Польши также заявлял о возможном нападении России на Польшу и подчеркнул важность готовности к гибридным угрозам. В то же время Владислав Косиняк-Камыш отметил необходимость укрепить безопасность в Балтийском море и углубить сотрудничество со скандинавскими странами.