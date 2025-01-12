Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша для Financial Times.

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Яке ставлення поляків до молодих українських чоловіків

У виданні зазначили, що попри те, що Польща є вірним союзником України в її захисті від Росії, відносини обох країн були напруженими через історичні питання, український сільськогосподарський експорт і зростальне розчарування поляками громадянами України, які залишили свою країну.

Звичайно, є втома в польському суспільстві, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на нових автомобілях або зупиняються в п'ятизіркових готелях,

– сказав глава польського Міноборони.

Іншим моментом, яка призвела до певних складнощів в українсько-польських відносинах, стала відмова Польщі постачати Україні літаки МіГ-29, які, за словами Варшави, все ще потрібні для власної безпеки.

"З одного боку, я розумію президента Володимира Зеленського, тому що це його роль – завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам'ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки", – сказав Косіняк-Камиш.

До слова, міністр оборони Польщі також заявляв про можливий напад Росії на Польщу та підкреслив важливість готовності до гібридних загроз. Водночас Владислав Косіняк-Камиш наголосив на потребі зміцнити безпеку в Балтійському морі та поглибленні співпраці зі Скандинавськими країнами.