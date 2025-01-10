Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Софія Назаревич, зауваживши, що перед вступом до лав ЗСУ рекрутери проходять місяці професійного військового вишколу. Майбутнім військовим пропонують різні види контрактів.

Дивіться також Хто з чоловіків не може виїжджати за кордон у 2025 році: повний перелік

Скільки добровольців вже підписали контракт

За словами кореспондентки, сьогодні контракти підписали кілька десятків добровольців. Офіційну кількість контрактів у рекрутинговому центрі не назвали, але наголосили, що цифра вдвічі перевищила рівень першої хвилі.

Також до лав ЗСУ долучилися і 3 жінки. Вони обійматимуть медичні посади та працюватимуть в підрозділах звʼязку. Одна з них – Олеся з Житомира, вона прийшла підписати контракт разом з колишнім чоловіком. Їхній син вже 2 роки служить в ЗСУ, тому вирішили підтримати його всією родиною.

Жінка має досвід служби в армії – військовослужбовцею стала у 24 роки та присвятила цій справі цілу декаду свого життя. Працювала за спеціальністю старший механік, а згідно з новим контрактом буде служити у підрозділу звʼязку.

Легко нічого не буває. Будь-яка професія є складною, а тут є обов'язок. Хочу, щоб мої внуки ходили по рідній землі та розмовляли рідною мовою. Сама теж хочу жити тут та спілкуватись українською,

– зазначила жінка.

Для підписання контрактів добровольці приїхали з різних країн Європи – Польщі, Чехії, Німеччини, Данії, Литви та Словаччини. Найменшому підписанту є 18 років, найстаршому – 53. У рекрутинговому центрі розповіли, що заявки надходять з різних континентів, навіть з Канади та США.

Маємо приблизно 1300 заявок. Цей процес займає трохи часу, тому повідомляємо лише про заявки, але все ще над ними працюємо, адже дехто проходить медичні обстеження. Справді маємо охочих з усього світу,

– наголосив генеральний консул України у Любліні Олег Куць.

Процес підготовки бійців

Назаренко зауважила, що наразі в "Українському легіоні" пропонують 3 види контрактів:

Традиційний – термін служби на три роки;

Служба до кінця воєнного стану;

Пропозиція для молоді – добровольці від 18 до 25 років можуть підписати контракт на один рік, а студенти можуть продовжувати навчання в університетах в онлайн форматі.

На фронт добровольці потрапляють не одразу – спершу їх тренують польські військові у Польщі, такий вишкіл триває 45 днів. Після цього вже в Україні відбувається навчання за спеціальністю та спільна підготовка в межах бригади.

Перша хвиля добровольців "Українського легіону", яка підписала контракти в листопаді минулого року, досі не на бойових позиціях. В рекрутинговому центрі пояснили, що перед залученням до бою мають пройти місяці тренувань,

– сказала кореспондентка.

Доброволець Андрій, який 5 років прожив у Словаччині, прийняв рішення долучитись до лав ЗСУ та вже отримав посаду оператора БпЛА.

Моєю мотивацією є те, що інші клопоти, турботи та проблеми зараз не на часі. По можливості треба повертатись додому до рідних та друзів,

– підкреслив він.

Назаренко додала, що заробітна плата залежить від військового досвіду, спеціальності та місця перебування військового. Мінімальна зарплата на місяць – 21 тисяча гривень, максимальна – 190 тисяч гривень.