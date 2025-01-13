Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Что известно о позиции партнеров относительно "Рамштайн"

Так, все страны, присутствующие на встрече – Польша, Италия, Франция, Германия и Великобритания – выразили заинтересованность в продолжении формата UDCG (Ukraine Defense Contact Group, Контактной группы по вопросам обороны Украины), известного как "Группа друзей Украины", которая регулярно собиралась в Рамштайне. Инициатором этого формата был министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы стремимся к сохранению этого формата с участием всех союзников, прежде всего Соединенных Штатов Америки", – заявил министр обороны Польши.

К слову, ранее Ллойд Остин заявил, что судьба "Рамштайн" будет решаться новой администрацией США. Однако он заверил, что партнеры считают этот формат важным. "Посмотрим, что будет дальше", – подытожил министр обороны США.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил убеждение, что 25-я встреча станет последней в таком формате. Он ожидает, что новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности.

Интересно, что Рустем Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" будет проведен в феврале, и страны-партнеры уже согласовали эту встречу. Эту информацию подтвердил и Зеленский.