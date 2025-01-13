Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Що відомо про позицію партнерів щодо "Рамштайну"

Так, всі країни, присутні на зустрічі – Польща, Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія – висловили зацікавленість у продовженні формату UDCG (Ukraine Defense Contact Group, Контактної групи з питань оборони України), відомого як "Група друзів України", яка регулярно збиралася в Рамштайні. Ініціатором цього формату був міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми прагнемо збереження цього формату за участі всіх союзників, передусім Сполучених Штатів Америки", – заявив міністр оборони Польщі.

До слова, раніше Ллойд Остін заявив, що доля "Рамштайну" вирішуватиметься новою адміністрацією США. Однак він запевнив, що партнери вважають цей формат важливим. "Побачимо, що буде далі", – підсумував міністр оборони США.

Водночас міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш висловив переконання, що 25-та зустріч стане останньою у такому форматі. Він очікує, що нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності.

Цікаво, що Рустем Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" буде проведено в лютому і країни-партнери вже погодили цю зустріч. Цю інформацію підтвердив і Зеленський.