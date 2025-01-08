Таку заяву зробив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 300 Polityka.

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Чому зустріч Рамштайн 9 січня може бути останньою

Контактна група з питань оборони України була створена міністром оборони США Ллойдом Остіном. 9 січня буде його останнє засідання перед закінченням каденції Байдена. Однак у Штатах запевняють, що групу не закриють.

Іншої думки міністр оборони Польщі. Країна разом із Німеччиною та Італією очолює коаліцію бронетанкових засобів.

Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці,

– сказав Косіняк-Камиш.

Саме через це летовище направляється допомога від 45 країн в Україну.

Польща, до слова, на засіданні "Рамштайну" також буде присутня. Вона доповість про "досягнення, яких … досягли за три роки війни в Україні, і яку допомогу … надали".

А у понеділок, 13 січня, Косіняк-Камиш ініціював зустріч із G4 та Україною.

"Я запросив міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії … і за такої участі з телекомунікаційного зв'язку з міністром Умєровим з України… В понеділок буде дуже важлива зустріч "великої п'ятірки", ми також поговоримо про всі ці зміни, які відбуваються за кордоном", – додав міністр оборони Польщі.