Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова. За його словами, це засідання стало черговим етапом у посиленні обороноздатності України.

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Ключові досягнення 25-го засідання

Рустем Умєров повідомив, що за майже три роки повномасштабної війни учасники "Рамштайну" задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. За його словами, це стало результатом справжньої єдності вільного світу.

Міністр оборони заявив, що досягненням стало затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:

​авіація

ППО

морські спроможності

артилерія

бронетехніка

ІТ

дрони

розмінування

Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії,

– зазначив Умєров.

Результати від партнерів

Міністр також поділився результатами від партнерів України:

​ США : новий пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для літаків F-16.

: новий пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для літаків F-16. Канада : допомога на 440 мільйонів канадських доларів, включаючи 100 мільйонів на закупівлю української зброї за Данською моделлю.

: допомога на 440 мільйонів канадських доларів, включаючи 100 мільйонів на закупівлю української зброї за Данською моделлю. Велика Британія : разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму 45 мільйонів фунтів. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.

: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму 45 мільйонів фунтів. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція. Норвегія : 700 мільйонів норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.

: 700 мільйонів норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи. Німеччина : у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.

: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем. Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 мільйони євро.

Військова стратегія на 2025 рік

За словами Рустема Умєрова, під час зустрічі Україна також представили стратегію, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах:

​стабілізація лінії фронту зміцнення обороноздатності України посилення захисту неба та морських шляхів асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб

Двосторонні переговори

У межах засідання міністр оборони України провів продуктивні зустрічі з колегами зі США, Норвегії, Італії та Нідерландів. Там міністри обговорили конкретні плани щодо підтримки на 2025 рік та забезпечення виконання вже анонсованих пакетів допомоги.

Під час розмови з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом йшлося про інвестиції у спільні оборонні проєкти, зокрема виробництво далекобійних дронів. Також міністри порушили тему використання доходів від заморожених російських активів на розвиток підприємств, що виготовляють запчастини для дронів.

Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир,

– підсумував Рустем Умєров.

До слова, раніше Володимир Зеленський підтвердив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" пройде вже в лютому цього року. Зазначається, що країни-партнери вже погодили цю зустріч.