Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. По его словам, это заседание стало очередным этапом в усилении обороноспособности Украины.
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Ключевые достижения 25-го заседания
Рустем Умеров сообщил, что за почти три года полномасштабной войны участники "Рамштайна" задекларировали более 145 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности Украине. По его словам, это стало результатом настоящего единства свободного мира.
Министр обороны заявил, что достижением стало утверждение дорожных карт развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:
- авиация
- ПВО
- морские способности
- артиллерия
- бронетехника
- ИТ
- дроны
- разминирование
Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии,
– отметил Умеров.
Результаты от партнеров
Министр также поделился результатами от партнеров Украины:
- США: новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16.
- Канада: помощь на 440 миллионов канадских долларов, включая 100 миллионов на закупку украинского оружия по Датской модели.
- Великобритания: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 миллионов фунтов. В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.
- Норвегия: 700 миллионов норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы.
- Германия: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.
- Исландия : профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 миллиона евро.
Военная стратегия на 2025 год
По словам Рустема Умерова, во время встречи Украина также представили стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах:
- стабилизация линии фронта
- укрепление обороноспособности Украины
- усиление защиты неба и морских путей
- асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб
Двусторонние переговоры
В рамках заседания министр обороны Украины провел продуктивные встречи с коллегами из США, Норвегии, Италии и Нидерландов. Там министры обсудили конкретные планы по поддержке на 2025 год и обеспечение выполнения уже анонсированных пакетов помощи.
Во время разговора с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом речь шла об инвестициях в совместные оборонные проекты, в частности производство дальнобойных дронов. Также министры подняли тему использования доходов от замороженных российских активов на развитие предприятий, изготавливающих запчасти для дронов.
Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир,
– подытожил Рустем Умеров.
К слову, ранее Владимир Зеленский подтвердил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в феврале этого года. Отмечается, что страны-партнеры уже согласовали эту встречу.