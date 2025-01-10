Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. По его словам, это заседание стало очередным этапом в усилении обороноспособности Украины.

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Ключевые достижения 25-го заседания

Рустем Умеров сообщил, что за почти три года полномасштабной войны участники "Рамштайна" задекларировали более 145 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности Украине. По его словам, это стало результатом настоящего единства свободного мира.

Министр обороны заявил, что достижением стало утверждение дорожных карт развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:

авиация

ПВО

морские способности

артиллерия

бронетехника

ИТ

дроны

разминирование

Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии,

– отметил Умеров.

Результаты от партнеров

Министр также поделился результатами от партнеров Украины:

​ США : новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16.

: новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16. Канада : помощь на 440 миллионов канадских долларов, включая 100 миллионов на закупку украинского оружия по Датской модели.

: помощь на 440 миллионов канадских долларов, включая 100 миллионов на закупку украинского оружия по Датской модели. Великобритания: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 миллионов фунтов. В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.

вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 миллионов фунтов. В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция. Норвегия : 700 миллионов норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы.

: 700 миллионов норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы. Германия : в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.

: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам. Исландия : профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 миллиона евро.

Военная стратегия на 2025 год

По словам Рустема Умерова, во время встречи Украина также представили стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах:

стабилизация линии фронта укрепление обороноспособности Украины усиление защиты неба и морских путей асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб

Двусторонние переговоры

В рамках заседания министр обороны Украины провел продуктивные встречи с коллегами из США, Норвегии, Италии и Нидерландов. Там министры обсудили конкретные планы по поддержке на 2025 год и обеспечение выполнения уже анонсированных пакетов помощи.

Во время разговора с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом речь шла об инвестициях в совместные оборонные проекты, в частности производство дальнобойных дронов. Также министры подняли тему использования доходов от замороженных российских активов на развитие предприятий, изготавливающих запчасти для дронов.

Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир,

– подытожил Рустем Умеров.

К слову, ранее Владимир Зеленский подтвердил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в феврале этого года. Отмечается, что страны-партнеры уже согласовали эту встречу.