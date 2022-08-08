"Гепард" – найкраща у своєму класі зброя. Екіпаж всього три людини: водій, командир і навідник. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

Що відомо про "Гепард"

Ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.

"Гепард" почали розробляти у 60-х роках. Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але у 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу.

Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35-міліметрові гармати Oerlikon KDA та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 кілометрів.

У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1 100 пострілів по цілі, –

розповіли експерти.

Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні: дивіться відео

Зазначається, що "Гепард" здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.

Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць "Гепард". Відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

Скільки установок "Гепард" очікуємо

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Gepard – це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передані декілька десятків тисяч набоїв. Наразі очікується ще 15 установок.

Потужна зброя для України

Надійшла чергова партія допомоги від Польщі. Країна передала нам танки PT-91. Зауважимо, що вони вже прибули до нас.

Також багато в ході війни змінила американська реактивна артилерійська система HIMARS, яку отримали наші ЗСУ.

Крім того, у червні до нас надійшло 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів. Ці САУ – швидкострільні та точні.

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