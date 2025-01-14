Германия предоставила Украине поддержку на более чем 16% от общего объема всей той помощи, которую передали Киеву за время полномасштабной войны. Во время встречи украинский глава, как отметила ведущая 24 Канала Альбина Пидгирняк, поблагодарил немецкий народ за системы противовоздушной обороны, которые сейчас защищают украинское небо, и за лидерство Германии в формате "Рамштайн".

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Нужно расширять производство "Гепардов"

"Мы особенно благодарны за то, что в сложные моменты защиты неба, блэкаутов Германия сделала, наверное, один из самых больших вкладов в защиту украинского неба, в строительство новейшей украинской системы ПВО. Мы благодарны за системы ПВО Patriot, за системы IRIS-T, за "Гепарды", которые защищали нашу критическую инфраструктуру", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Германии надо вновь расширять производство "Гепардов", потому что они мощно защищают критическую инфраструктуру Украины, в частности энергетическую сеть.

Также президент подчеркнул важность создания союза министров обороны, формат которого позволяет достаточно быстро ежемесячно решать важные вопросы. Следующая встреча глав оборонных ведомств пяти стран должна состояться в феврале.

К слову. Встреча по поддержке Украины министров обороны пяти стран – Германии, Италии, Великобритании, Франции, Польши состоялась 13 декабря 2024 года. На этом мероприятии обсуждалась дальнейшая поддержка Украины и увеличение оборонного потенциала Европы.

Поддержка останется

Глава немецкого оборонного ведомства рассказал, какую помощь получит Украина в дальнейшем. Речь идет о новой гаубице 155 калибра.

Колесная гаубица 155-го калибра – это действительно чудесное произведение инженерной науки. Это очень особенная система. Мы уже заказали 54 единиц, чтобы удовлетворить потребности Украины. Думаю, что они будут приезжать так быстро, как только возможно, потому что это действительно очень эффективная, очень мобильная система, которая поможет вам в значительной степени в вашей борьбе, которая еще не завершилась,

– подчеркнул Борис Писториус.

Также Писториус отметил, что его приезд в Киев связан с обсуждением вопроса тесного промышленного сотрудничества Германии и Украины, прямых закупок, оборонного сотрудничества, закупок украинского ОПК, которая поддерживается европейскими и другими средствами.

Он рассказал о том, что Украина получит пакет помощи в 3 миллиарда евро, отметив, что на нынешнем этапе немецкое правительство подготовило все для того, чтобы было принято соответствующее решение. Однако сейчас все еще продолжаются дискуссии, которые связаны с непринятым бюджетом.

Глава немецкого оборонного ведомства уверен, что несмотря на то, что сейчас Германию ждут выборы, независимо от того, кто придет к власти, немецкая поддержка для Украины останется.

Она будет надежной, непоколебимой, преданной и энергичной. Никакого сомнения по этому поводу не имею,

– сказал он.

На встрече с Борисом Писториусом встал вопрос мобилизационного возраста. Действующая администрация Белого дома неоднократно подчеркивала,, что Украине нужно снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Владимир Зеленский в очередной раз отметил,, что сейчас в нашей стране существует более сотни бригад, которые нуждаются на постоянной основе в поставках оружия и техники. И именно на укомплектовании этих бригад стоит акцентировать наибольшее внимание.

Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров. Я думаю, что это самое главное, чтобы что все же человек были защищен. И не просто защищен, а имел соответствующее оружие, соответствующие знания. И, мне кажется, этим партнеры прежде всего должны насыщать украинскую армию,

– сказал президент.

Зеленский также отметил, что, что сейчас Украина достаточно серьезно истощает российских оккупантов именно дронами украинского производства, в частности, теми, которые поставляются на линию боевого соприкосновения.

Напомним, что глава МИД Германии Анналена Бербок отметила,, что Берлин должен предоставить Киеву больше военной помощи, чем предусмотрено бюджетом. Ведь это, по ее мнению, является ключом к защите и Украины, и Европы. В то же время Бербок считает, что отказ от дополнительного военного пакета ослабит способность Киева защищаться, и это ставит под угрозу безопасность Европы и, в частности, Германии.