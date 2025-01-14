С какой целью в Киев мог приехать Писториус для 24 Канала объяснил политолог Николай Давидюк.

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Поездка перед важными изменениями

Заметим, что 23 февраля 2025 года в Германии будут проводиться парламентские выборы. Давидюк считает, что партия, в которую входит Писториус (Социал-демократическая партия) на выборах может занять в лучшем случае второе место. Зато больше шансов на победу он видит у Фридриха Мерца или даже Алис Вайдель.

Впрочем, поскольку Писториус не выдвигает свою кандидатуру на пост канцлера, он может остаться на своей должности и при следующем правительстве, если две партии объединятся.

Неплохой министр обороны, он действительно стал одним из лидеров безопасности Европы. На самом деле Писториус продемонстрировал, что он сильный, мощный политик, даже не федерального, а общеевропейского уровня,

– подчеркнул политолог.

Этот политик системно помогает Украине, также при нем произошел перелом в отношении к войне в Украине в Олафа Шольца.

Несколько тем

Также темой для разговора Писториуса и украинских политиков может быть введение миротворческих войск в Украину, ведь Великобритания и Франция выразили свою готовность, а Германия пока нет.

Давидюк также предполагает, что в этом визите могут обсуждать совместное производство дронов, ракет, танков. Ведь Польша так и не стала мощным военным производителем, Германия разоружилась, а Украина имеет и опыт, и мощности для развития ВПК, который может стать щитом для всей Европы.

Вряд ли во время этого визита можно будет убедить Германию в разрешении на удары Taurus по России или говорить о приглашении в НАТО, но есть серьезные темы, обсуждения и действия по которым могут значительно усилить Украину.