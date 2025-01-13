Подробнее о встрече 24 Каналу рассказала корреспондент София Назаренко, отметив, что европейские министры обороны имели разные взгляды относительно оборонных расходов своих стран. В то же время все выразили важность поддержки поставок вооружения в Украину и развитие совместных производственных мощностей.

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Обсуждение поддержки Украины

Министры обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании обсуждали укрепление собственной обороны и безопасности, усиление поддержки Украины.

5 министров европейских стран также поддержали продолжение контактной группы формата "Рамштайн" и подтвердили, что проявили решимость в дальнейшей поддержке Украины, в оказании помощи и подготовке военных.

Ключевым пунктом обсуждения с министром обороны Умеровым было развитие производственных мощностей между Европой и Украиной. Говорится об инициативах совместных предприятий, такие возможности есть,

– сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что инвестиции в оборонную промышленность Украины будут работать в долгосрочной перспективе. По его словам, это может помочь сохранить мир в нашей стране в будущем.

После встречи Умеров сообщил, что он уже обсудил с партнерами ключевые приоритеты Украины на 2025 год. В частности, говорится о поставках такого вооружения:

артиллерийские снаряды;

дальнобойное вооружение;

системы ПВО.

Министр Украины также отметил важность утверждения с партнерами Дорожных карт оборонной коалиции. Он убежден, что это сигнал о том, что Европа готова планировать долгосрочную поддержку нашей страны.

Кроме того, на встрече обсудили отправку французских войск в Украину, о чем ранее говорил президент страны Эммануэль Макрон. Впрочем, министр обороны Франции отказался комментировать этот вопрос.

Обсуждение безопасности Европы

Среди 5 стран Польша является лидером по оборонным расходам. В этом году страна планирует потратить на оборону 4,7% от собственного ВВП.

Великобритания также призвала союзников увеличивать оборонные расходы. Представитель заявил, что его страна планирует выделить на оборону 2,5% от ВВП,

– отметила корреспондентка.

В то же время министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал тратить оборонные расходы "с умом" и стандартизировать производство танков, другого оружия в Европе, чтобы производить одинаковое количество такой продукции.

Назаренко добавила, что работа группы Е5 будет продолжаться, следующую встречу страны запланировали в Париже.

К слову, Умеров, подытоживая результат встречи, прокомментировал, что в 2025 году Украина планирует рекордное производство вооружения на 35 млрд долларов. 17 миллиардов из них должно профинансировать украинское правительство, а остальные – союзники.