Детальніше про зустріч 24 Каналу розповіла кореспондентка Софія Назаренко, зауваживши, що європейські міністри оборони мали різні погляди щодо оборонних витрати своїх країн. Водночас усі висловили важливість підтримки постачання озброєння в Україну та розвиток спільних виробничих потужностей.

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Обговорення підтримки України

Міністри оборони Італії, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії обговорювали зміцнення власної оборони та безпеки, посилення підтримки України.

5 міністрів європейських країн також підтримали продовження контактної групи формату "Рамштайн" та підтвердили, що виявили рішучість у подальшій підтримці України, у наданні допомоги та підготовці військових.

Ключовим пунктом обговорення з міністром оборони Умєровим був розвиток виробничих потужностей між Європою та Україною. Мовиться про ініціативи спільних підприємств, такі можливості є,

– сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що інвестиції в оборонну промисловість України працюватимуть у довгостроковій перспективі. За його словами, це може допомогти зберегти мир в нашій країні в майбутньому.

Після зустрічі Умєров повідомив, що він вже обговорив з партнерами ключові пріоритети України на 2025 рік. Зокрема, мовиться про постачання такого озброєння:

артилерійські снаряди;

далекобійне озброєння;

системи ППО.

Міністр України також наголосив на важливості затвердження з партнерами Дорожніх карт оборонної коаліції. Він переконаний, що це сигнал про те, що Європа готова планувати довгострокову підтримку нашої країни.

Крім того, на зустрічі обговорили відправку французьких військ в Україну, про що раніше говорив президент країни Еммануель Макрон. Втім, міністр оборони Франції відмовився коментувати це питання.

Обговорення безпеки Європи

Серед 5 країн Польща є лідером щодо оборонних витрат. Цього року країна планує витратити на оборону 4,7% від власного ВВП.

Велика Британія також закликала союзників збільшувати оборонні витрати. Представник заявив, що його країна планує виділити на оборону 2,5 % від ВВП,

– зауважила кореспондентка.

Водночас міністр оборони Франції Себастьян Лекорню закликав витрачати оборонні витрати "з розумом" та стандартизувати виробництво танків, іншої зброї в Європі, щоб виготовляти однакову кількість такої продукції.

Назаренко додала, що робота групи Е5 продовжуватиметься, наступну зустріч країни запланували у Парижі.

До слова, Умєров, підсумовуючи результат зустрічі, прокоментував, що у 2025 році Україна планує рекордне виробництво озброєння на 35 млрд доларів. 17 мільярдів з них має профінансувати український уряд, а решту – союзники.