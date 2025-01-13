Байден наголосив, що Путін не зміг підкорити Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента США у Держдепі.

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У своїй промові чинний президент США згадав про плани Росії на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Путін думав, що за 3 дні завоює Київ, але це я був у центрі Києва, а не він,

— заявив Байден.

Також наголосив, що він єдиний головнокомандувач США, який відвідав країну у стані війни й де немає військової присутності США.

Путін провалився. Не зміг підкорити Україну, не зміг розвалити НАТО і не зміг загарбати значну частину територій,

– підкреслив Байден.

Додав, США об'єднали 50 країн на підтримку України. Наголосив, не лише в Європі, – вперше приєдналися країни Азії, адже для них це також важливо.