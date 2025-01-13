Він виступає у Державному департаменті про роботу своєї адміністрації у зовнішній політиці "для зміцнення Америки та лідерства у світі". Що сказав Джо Байден у завершальному слові як президент США, передає 24 Канал.

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Що сказав Байден у завершальній промові

У своїй промові Байден підсумував роботу щодо розширення НАТО, згуртування союзників для надання Україні військової допомоги, укладення угоди про безпеку та співробітництво між Японією та Південною Кореєю тощо.

Трансляція промови Джо Байдена: дивіться відео

21:55, 13 січня Ми повинні об'єднувати країни, а не досягати цілей самотужки. Щоб ми досягали спільного процвітання, безпеки, щоб ми могли протистояти спільно агресії.

21:52, 13 січня Ми заклали основи, завдяки чому наступна адміністрація США матиме можливість забезпечити українському народу світле майбутнє

21:50, 13 січня Ми ніколи не маємо допустити використання ядерної зброї, хоча була така небезпека. Але ми бачимо результати нашої роботи.

21:49, 13 січня США мають численні можливості, ми маємо цим користуватися, щоб протистояти викликам, які ставить Китай. Також працювати над тим, щоб путінська війна в Україні закінчилася. І щоб на Близькому Сході було більше стабільності та єдності. Щоб це зробити нова адміністрація має забезпечити виконання зобов’язань.

21:41, 13 січня Я перший президент за десятки років, який не передає наступникам війну в Афганістані, наголосив Байден. Він вважає, що ми більше не побачимо в Афганістані такої небезпеки від Аль-Каїди.

21:37, 13 січня Путін, коли вторгся в Україну, думав, що за 3 дні завоює Київ. Але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва.

21:36, 13 січня Те, що Росія стала настільки слабшою за останні 4 роки – це значною мірою справа рук самої Росії.

21:34, 13 січня Я маю два завдання: з одного боку стримувати Росію у цій війні, а з іншого боку запобігати ядерній війні. За словами Байдена, в обох цих напрямках є досягнення. І також закладено перспективи кращого майбутнього у для наступної адміністрації.

21:32, 13 січня Санкції допомагають стримувати Росію, через це ми бачимо, Росія втрачає техніку на полі бою, російський рубль переживає непрості часи.

21:31, 13 січня Якщо порівняти з чотирма роками тому, Америка сильніша, наші альянси – сильніші, наші вороги та конкуренти – слабші, й ми досягли цього не шляхом війни.

21:30, 13 січня Ми об'єднали 50 країн на підтримку України, і не лише в Європі, а вперше країни Азії приєдналися.