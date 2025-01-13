Он выступил в Государственном департаменте о работе своей администрации во внешней политике "для укрепления Америки и лидерства в мире". Что сказал Джо Байден в заключительном слове как президент США, передает 24 Канал.
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Что сказал Байден в заключительной речи
В своей речи Байден подытожил работу по расширению НАТО, сплочение союзников для оказания Украине военной помощи, заключение соглашения о безопасности и сотрудничестве между Японией и Южной Кореей и тому подобное.
Трансляция речи Джо Байдена: смотрите видео
Мы должны объединять страны, а не достигать целей в одиночку. Чтобы мы достигали общего процветания, безопасности, чтобы мы могли противостоять совместно агрессии.
Мы заложили основы, благодаря чему следующая администрация США будет иметь возможность обеспечить украинскому народу светлое будущее
Мы никогда не должны допустить использования ядерного оружия, хотя была такая опасность. Но мы видим результаты нашей работы.
США имеют многочисленные возможности, мы должны этим пользоваться, чтобы противостоять вызовам, которые ставит Китай. Также работать над тем, чтобы путинская война в Украине закончилась. И чтобы на Ближнем Востоке было больше стабильности и единства. Чтобы это сделать новая администрация должна обеспечить выполнение обязательств.
Я первый президент за десятки лет, который не передает преемникам войну в Афганистане, подчеркнул Байден.
Он считает, что мы больше не увидим в Афганистане такой опасности от Аль-Каиды.
Путин, когда вторгся в Украину, думал, что за 3 дня завоюет Киев. Но с того времени я был в центре Киева, а он не был в центре Киева.
То, что Россия стала настолько слабее за последние 4 года – это в значительной степени дело рук самой России.
У меня две задачи: с одной стороны сдерживать Россию в этой войне, а с другой стороны предотвращать ядерную войну.
По словам Байдена, в обоих этих направлениях есть достижения. И также заложены перспективы лучшего будущего в для следующей администрации.
Санкции помогают сдерживать Россию, из-за этого мы видим, Россия теряет технику на поле боя, российский рубль переживает непростые времена.
Если сравнить с четырьмя годами назад, Америка сильнее, наши альянсы – сильнее, наши враги и конкуренты – слабее, и мы достигли этого не путем войны.
Мы объединили 50 стран в поддержку Украины, и не только в Европе, а впервые страны Азии присоединились.
США выигрывают в мировом конкурсе, Америка сильнее сейчас, чем 4 года назад, наши альянсы куда крепче - Байден в прощальной речи