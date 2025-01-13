Он выступил в Государственном департаменте о работе своей администрации во внешней политике "для укрепления Америки и лидерства в мире". Что сказал Джо Байден в заключительном слове как президент США, передает 24 Канал.

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Что сказал Байден в заключительной речи

В своей речи Байден подытожил работу по расширению НАТО, сплочение союзников для оказания Украине военной помощи, заключение соглашения о безопасности и сотрудничестве между Японией и Южной Кореей и тому подобное.

Трансляция речи Джо Байдена: смотрите видео

21:55, 13 января Мы должны объединять страны, а не достигать целей в одиночку. Чтобы мы достигали общего процветания, безопасности, чтобы мы могли противостоять совместно агрессии.

21:52, 13 января Мы заложили основы, благодаря чему следующая администрация США будет иметь возможность обеспечить украинскому народу светлое будущее

21:50, 13 января Мы никогда не должны допустить использования ядерного оружия, хотя была такая опасность. Но мы видим результаты нашей работы.

21:49, 13 января США имеют многочисленные возможности, мы должны этим пользоваться, чтобы противостоять вызовам, которые ставит Китай. Также работать над тем, чтобы путинская война в Украине закончилась. И чтобы на Ближнем Востоке было больше стабильности и единства. Чтобы это сделать новая администрация должна обеспечить выполнение обязательств.

21:41, 13 января Я первый президент за десятки лет, который не передает преемникам войну в Афганистане, подчеркнул Байден. Он считает, что мы больше не увидим в Афганистане такой опасности от Аль-Каиды.

21:37, 13 января Путин, когда вторгся в Украину, думал, что за 3 дня завоюет Киев. Но с того времени я был в центре Киева, а он не был в центре Киева.

21:36, 13 января То, что Россия стала настолько слабее за последние 4 года – это в значительной степени дело рук самой России.

21:34, 13 января У меня две задачи: с одной стороны сдерживать Россию в этой войне, а с другой стороны предотвращать ядерную войну. По словам Байдена, в обоих этих направлениях есть достижения. И также заложены перспективы лучшего будущего в для следующей администрации.

21:32, 13 января Санкции помогают сдерживать Россию, из-за этого мы видим, Россия теряет технику на поле боя, российский рубль переживает непростые времена.

21:31, 13 января Если сравнить с четырьмя годами назад, Америка сильнее, наши альянсы – сильнее, наши враги и конкуренты – слабее, и мы достигли этого не путем войны.

21:30, 13 января Мы объединили 50 стран в поддержку Украины, и не только в Европе, а впервые страны Азии присоединились.