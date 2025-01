Компания Meta, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и Threads, а также мессенджером WhatsApp, 7 января объявила о важных изменениях в работе. Начиная с США, компания прекращает работу своей программы стороннего фактчекинга и переходит к модели Community Notes.

"Мы позволим больше высказываний, отменив ограничения на некоторые темы, которые являются частью общего дискурса, и сосредоточим усилия на борьбе с незаконными и серьезными нарушениями. Мы применим более персонализированный подход к политическому контенту, чтобы люди, которые хотят видеть его больше в своих лентах, имели такую возможность", – говорится в заявлении Марка Цукерберга, директора компании.

Что это значит для пользователей, при чем здесь Трамп и как отреагировали западные медиа – читайте в материале 24 Канала.

О чем заявили в Meta

Meta объявила об изменениях, направленных на восстановление фундаментального принципа свободы высказываний. Компания признала, что их системы модерации контента в последние годы стали чрезмерно сложными, что привело к ошибкам, цензуре высказываний и ограничению пользователей. Это отходит от первоначальной цели создания платформ, где люди могут свободно выражать свои мысли.

Что же изменится? Meta прекращает программу стороннего фактчекинга (проверки фактов) в США, которая стартовала в 2016 году. Компания признает, что, несмотря на добрые намерения, эта программа стала инструментом цензуры из-за предубеждений фактчекеров.

Марк Цукерберг в видеообращении 7 января / Скриншот Meta

Вместо этого Meta внедряет Community Notes – систему, которая позволяет пользователям совместно добавлять контекст к сообщениям. Этот подход уже успешно работает на платформе X (бывший Twitter). Community Notes будут создаваться и оцениваться самими пользователями, причем система потребует согласия между людьми с разными точками зрения, чтобы предотвратить предвзятость.

Meta также упрощает правила модерации, в частности, по политическим и социальным темам, таких как иммиграция или гендерная идентичность, которые часто являются предметом общественных дискуссий.

Компания больше не будет автоматически снижать видимость контента, который системы прогнозируют как потенциально проблемный. Такие ограничения будут накладываться только при наличии высокого уровня уверенности в нарушении.

Системы автоматического удаления контента будут сосредоточены на серьезных нарушениях, таких как терроризм, эксплуатация детей, наркотики или мошенничество, тогда как менее серьезные нарушения будут рассматриваться только после жалоб пользователей.

Кроме того, Meta планирует повысить прозрачность работы, расширив отчетности об ошибках в модерации и объясняя причины удаления контента. Процесс обжалования решений будет упрощен, в частности, путем использования дополнительного персонала и привлечения нескольких рецензентов для принятия окончательного решения.

Интересно! Компания тестирует новые технологии, в частности распознавания лица и модели искусственного интеллекта, для улучшения точности решений и ускорения восстановления доступа к учетным записям.

После того как в 2021 году Meta ограничила количество политического контента в лентах из-за жалоб пользователей, компания меняет подход. Теперь пользователи смогут настраивать, сколько такого контента они хотят видеть в Facebook, Instagram и Threads. Политический контент от друзей и страниц, на которые подписан пользователь, будет ранжироваться с помощью сигналов, таких как предпочтения или просмотры, для более персонализированной подачи.

У владельца соцсетей утверждают, что цель изменений – это желание вернуться к своей основной ценности, свободе высказываний, признать ошибки в политиках модерации и обеспечить пользователям больше возможностей для свободного обсуждения тем, важных для общества. Компания также обязуется изучать влияние своих политик на свободу слова и адаптировать подходы, если они оказываются несовершенными.

Как происходит "трампизация" Meta

Изменение правил модерации – не единственный "тектонический сдвиг", с которым сейчас сталкивается Meta. В понедельник, 6 января, Марк Цукерберг сделал очередной шаг в направлении поддержки политики MAGA (Make America Great Again), назначив в совет директоров Meta трех белых мужчин, в частности генерального директора бойцовского клуба UFC и друга Дональда Трампа – Дейну Уайта, сообщает Axios.

Ситуация в совете директоров Meta кардинально изменилась с 2022 года, когда руководитель Palantir Питер Тиль покинул совет директоров владельца соцсетей. После отставки Тиля в совете директоров Meta было 44% женщин (пять мужчин и четыре женщины). Сегодня женщины составляют лишь 23% (десять мужчин и три женщины).

Важно! Решающее слово в компании всегда остается за Марком Цукербергом, поскольку его акции класса B обеспечивают ему абсолютный контроль над Meta.

К тому же семь из десяти мужчин в совете директоров – миллиардеры, среди которых Марк Андриссен, Джон Арнольд, Джон Элканн, Дрю Хьюстон, Хок Тан, Тони Сюй и сам Цукерберг. Состояние же Дейны Уайта пока что не пересекло отметку в 1 миллиард долларов, но это уже близко.

Изменение сущности Facebook заметно невооруженным глазом – как минимум из-за отставки либерального демократа Ника Клегга с должности руководителя политического отдела компании и его замену республиканцем Джоэлом Капланом. Кроме того, Meta сделала взнос в размере 1 миллиона долларов в фонд инаугурации Дональда Трампа, что соответствует практике многих других технологических компаний.

По мнению Axios, судьба крупных технологических компаний в ближайшие четыре года зависит от того, кто имеет доступ к Дональду Трампу в решающие моменты. Цукерберг, кажется, делает все возможное, чтобы Meta оказалась именно в такой позиции.

Каплан уже принял участие в программе Fox & Friends на республиканском телеканале Fox News, чтобы рассказать об изменениях в политике модерации контента на платформах Facebook, Instagram и Threads, анонсированных Марком Цукербергом.

Это прекрасная возможность для нас восстановить баланс в пользу свободы слова. Как говорит Марк в своем видео, мы возвращаемся к нашим корням и свободе слова,

– отметил Каплан.

Meta объявила о пересмотре правил модерации, в частности тех, которые компания считает "чрезмерно ограничительными". Это в также касается дискуссий на такие чувствительные темы, как иммиграция, гендерные вопросы и трансгендерность.

Мы хотим убедиться, что дискуссия может происходить на платформе свободно, без страха цензуры. Мы имеем возможность изменить правила и сделать их более благоприятными для свободы выражения взглядов. И мы не просто меняем правила, мы на самом деле меняем то, как мы применяем эти правила,

– добавил Каплан.

Meta ранее подвергалась критике за ограничение свободы слова, в частности, в 2021 году, когда Наблюдательный совет компании одобрил блокировку аккаунтов Дональда Трампа из-за его реакции на штурм Капитолия. Теперь, после победы Трампа на выборах, компания рассматривает его администрацию как возможность для сотрудничества.

"К нам пришла новая администрация, далекая от давления на компании с целью цензуры и является большим сторонником свободы выражения взглядов, – заявил Каплан. – Это соответствует ценностям, на которых Марк основал Meta". Каплан также рассказал о возможностях сотрудничества Meta с администрацией Трампа в сфере поддержки свободы слова, развития американского бизнеса и технологического превосходства США.

Интересно, что в прошлом году Марк Цукерберг в письме в юридический комитет Палаты представителей заявил о давлении со стороны администрации Байдена. Особенно это касалось контента, связанного с COVID-19, а также сатирических и юмористических публикаций.

Как работает внутренняя цензура в Meta

На фоне тектонических изменений в компании в Meta усилилась внутренняя цензура. Команда HR Meta удаляет внутренние критические сообщения сотрудников, направленные на нового члена совета директоров – президента и генерального директора UFC Дейну Уайта, сообщило издание 404 Media.

Интересно, что это происходит одновременно с заявлением Марка Цукерберга о возвращении компании к "корням свободы слова". Критические публикации, которые ставили под сомнение решение об удалении предыдущих комментариев, также были удалены.



Дейна Уайт / Фото Fox News

В понедельник Цукерберг объявил на внутренней платформе Meta Workplace о назначении в совет директоров Дейны Уайта, Джона Элканна и Чарли Сонгхерста. Реакция сотрудников была неоднозначной – от шуток до критики:

"Серьезная победа", – написал один сотрудник;

"Когда наймем Конора [Макгрегора] для спаррингов после работы?";

"Джо Роган может быть следующим", – добавил еще один коллега.

Однако другие выразили возмущение, в частности, из-за предыдущих скандалов Уайта. В январе 2023 года в соцсетях появилось видео, где он бьет свою жену в ночном клубе. Несмотря на это, Уайт не столкнулся ни с какими последствиями со стороны UFC. Кроме того, сотрудники Meta вспомнили о Коноре Макгрегоре, одном из самых известных бойцов UFC, которого обязали выплатить 260 000 долларов женщине, обвинившей его в изнасиловании в 2018 году.

Один из сотрудников написал: "Досадно видеть, как в комментариях приветствуют человека, чье нападение на жену зафиксировано на видео, и еще одного, кого недавно признали виновным в сексуальном насилии". Речь идет о Макгрегоре.

Другой коллега из Meta добавил: "Можно понять, что определенные люди могут не знать об этом, но Meta точно провела проверку Уайта и решила, что все в порядке. Я будто на другой планете". "Мы полностью потеряли здравый смысл", – подытожил еще один работник.

HR-команда Meta, известная как Internal Community Relations team, удалила несколько критических комментариев, ссылаясь на правила Community Engagement Expectations (CEE), которые регулируют внутреннюю коммуникацию работников. В одном из сообщений представитель команды объяснил:

Напоминаем о CEE, поскольку несколько комментариев были помечены для проверки. Важно сохранять уважительную рабочую атмосферу, где каждый может выполнять свою работу лучше. Это касается и того, как мы общаемся о наших коллегах или членах совета директоров. Инсульты, критика или провокации не соответствуют CEE.

В 2022 году Meta запретила обсуждать "очень деструктивные" темы, и нынешняя ситуация демонстрирует продолжение действия этих правил.

Что об изменениях в Meta пишут западные медиа

"Новой эрой лжи" назвал изменения в модерации Meta Крис Стокел-Вокер, автор книги TikTok Boom: The Inside Story of the World's Favourite App, в колонке на The Guardian.

Официальные медиа всегда действовали как нечто вроде веселого зеркала для общества в целом. Алгоритмы и расширение постоянной онлайн-жизни помогли подчеркнуть худшие стороны нашей жизни, скрыв лучшие. Это часть того, почему мы сегодня так поляризованы, когда два племени кричат друг мимо друга в социальных сетях в зияющую пропасть безнадежности.

Вот что вызывает тревогу в заявлении одного титана больших технологий на этой неделе. Откажитесь от надежды: менее чем за две недели до того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом для повторного вступления в должность президента США, Meta, материнская компания Facebok, WhatsApp, Instagram и Threads, внесла значительные изменения в модерацию контента, и таким образом, кажется, соглашается со взглядами нового президента.

Генеральный директор Meta практически признал, что этот шаг был политически мотивированным, подчеркнул Стокел-Вокер. Наиболее ярким моментом в обращении Meta автор считает то, что компания переведет "то, что осталось от доверия, безопасности и команд модерации контента" из либеральной Калифорнии, а модерация контента в США теперь будет базироваться в непоколебимом республиканском Техасе. "На видео не хватало только Цукерберга в шляпе MAGA и с оружием в руках", – добавил автор колонки.

Аналитик CNN Брайан Стелтер считает, что "перекрашивание" Марка Цукерберга в MAGA изменит весь интернет.

Поскольку Meta является доминирующей силой в индустрии с миллиардами пользователей на ее платформах по всему миру, эти изменения получат еще больший резонанс, изменяя целые пространства интернета удобными для MAGA путями.

Заявление, объявленное во вторник утром, кажется адресованным непосредственно Трампу, особенно потому, что Мета впервые предоставила новости эксклюзивно Fox & Friends, одному из любимых телевизионных шоу новоизбранного президента.

"Иногда очевидное является очевидным", – пишет Питер Кафка, автор Business Insider. Он тоже считает, что заявление Meta было опубликовано специально для Дональда Трампа. В частности, Цукерберг называет недавние выборы в США "культурным моментом взлома". Характерно и место, где объявили об изменениях – Fox News, любимый телеканал Трампа.

Заявление Meta, считает Кафка, – продолжение ряда шагов, которые Цукерберг и Мета сделали для Трампа и республиканцев. Среди них такие:

признание ошибок модерации в прошлом в письме Цукерберга представителю Республиканской партии Джиму Джордану;

визит Цукерберга в Мар-а-Лаго для послевыборной аудиенции с Трампом;

направление 1 миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа;

отставка Ника Клегга с должности руководителя по политическому направлению, замена его на республиканца Джоэла Каплана;

вступление в совет директоров трамписта Дейны Уайта, генерального директора бойцовского клуба UFC.

Нельзя не считать шаги Цукерберга чем-то другим, чем простой попыткой угодить Трампу и консервативным союзникам будущего президента, которые часто жаловались, что компания Цукерберга была предвзятой против них.

"Это кристально ясно", – резюмировал обозреватель Business Insider.

Всего за день к нескольким геополитическим катаклизмам разной интенсивности – в Украине, на Ближнем Востоке, даже в Гренландии (речь о заявлениях Трампа о необходимости присоединения датского острова к США) добавился слом в пространстве соцсетей. И это только начало новой эры Трампа.