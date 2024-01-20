Український дім в Давосі із виставкою Deciding Your Tomorrow переміг в номінації "Найкращий павільйон" в інавгураційній премії Davos Awards. Її вручає місцева команда Politico.

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Український дім – найкращий павільйон в Давосі

Politico відзначає його безперебійні перевірки безпеки, спокійне та зручне для роботи підземне кафе та якість його панелей.



Український дім на Всесвітньому економічному форумі в Давосі / Фото Victor Pinchuk Foundation

Видання зауважує, що вже другий рік поспіль українці займають простору локацію на Promenade 59, яка в час, коли не відбувається Міжнародний економічний форум, є меблевим магазином.



Український дім став найкращим павільйоном в Давосі / Фото Victor Pinchuk Foundation

Павільйон, яким керують виключно жінки (чоловікам мобілізаційного віку заборонено залишати Україну), демонстрував захоплюючу карту "російських воєнних злочинів", а також три гігантські екрани, на яких демонструвалися милі відео TikTok, зняті українцями,

– зазначили в повідомленні.



Politico визнало Український дім найкращим павільйоном в Давосі / Фото Victor Pinchuk Foundation

Цікаво! Politico повідомило, що найкращу вечірку в Давосі влаштував Bank of America, найкращу промову – про переваги капіталізму та зло соціалізму – виголосив президент Аргентини Хав'єр Мілей, а найкраще одягненою була голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка прогулювалась без охорони у сірій пуховій куртці та рукавицях.

Зустрічі Зеленського під час форуму у Давосі: основні новини

Цього року делегати Всесвітнього економічного форуму знову збиралися в Давосі, Швейцарія, аби обговорити проблеми, з якими стикається світ, та знайти рішення.

Президент Володимир Зеленський 16 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Зеленський також провів плідну бесіду з президентом Польщі. Вони обговорили двосторонні відносини, в тому числі взаємодію на треку європейської інтеграції України. Відомо, що сторони скоординували позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО.

Також очільник країни повідомив, що він зустрівся з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, вони обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу. Він зауважив, що вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

Також вранці у вівторок, 16 січня, стало відомо про прибуття Зеленського у Давос та зустріч з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Український лідер констатував, що обговорив з генсеком Північноатлантичного альянсу багато важливих питань: