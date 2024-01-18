Необхідний елемент для перемоги у війні

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі ДТЕК закликав світових лідерів та інвесторів посилити захист української економіки, створивши умови для надходження приватного капіталу в країну.

Читайте також: У пошуках енергетичної безпеки: Rolls-Royce та ДТЕК ведуть переговори

Максим Тімченко Генеральний директор ДТЕК Захист нашої економіки – один із найважливіших елементів, необхідних для перемоги в цій війні. В Україні є компанії, які здатні це робити, а також масштабні проєкти, що можуть отримувати фінансування від банків. Проте для їхньої реалізації нині необхідний додатковий капітал, і тут ми сподіваємося на підтримку від урядів та міжнародних фінансових організацій.

Зокрема, іноземні уряди та МФО закликали підвищити фінансування приватного бізнесу України шляхом створення інвестиційної групи для координації внутрішніх та глобальних дій з відродження бізнесу.

Український бізнес під час війни

Генеральний директор ДТЕК, Максим Тімченко, звернув також увагу на те, що український бізнес навчився виживати під час війни та відновлюватися завдяки винахідливості й рішучості.

Максим Тімченко Генеральний директор ДТЕК Тепер ми просимо МФО спрямовувати свої потоки фінансування не лише на державні структури. Настав час звернути увагу на приватний сектор для відновлення української економіки.

Окрім того, для відродження українського бізнесу міжнародних інвесторів закликали будувати відносини з українськими партнерами, які мають необхідний досвід, а також працювати з українським бізнесом за межами країни.

Звернення до українського уряду

Також було сформовано звернення до українського уряду та вітчизняного бізнесу скористатися моментом для прискорення реформ і лібералізації ринків.

Зокрема розпочати процеси:

наближення України до європейських стандартів у сфері ринкового ціноутворення та об’єднання ринків;

посилити корпоративне управління для надання інвесторам додаткових гарантій та зміцнити довіру;

послабити заборону на експорт та змінити механізми контролю за рухом капіталу в умовах війни, щоб забезпечити приватним підприємствам можливість доступу до міжнародних ринків капіталу та обслуговування зовнішніх боргів.