Необходимый элемент для победы в войне

На Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК призвал мировых лидеров и инвесторов усилить защиту украинской экономики, создав условия для поступления частного капитала в страну.

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Максим Тимченко Генеральный директор ДТЭК Защита нашей экономики – один из важнейших частей, нужных для победы в данной войне. В Украине есть компании, которые могут это делать, а также масштабные проекты, которые могут получать финансирование от банков. Однако для их реализации необходим дополнительный капитал, и здесь мы надеемся на поддержку от правительств и международных финансовых организаций.

В частности, иностранные правительства и МФО призвали повысить финансирование частного бизнеса Украины путем создания инвестиционной группы для координации внутренних и глобальных действий по возрождению бизнеса.

Украинский бизнес во время войны

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко обратил также внимание на то, что украинский бизнес научился выживать во время войны и восстанавливаться благодаря изобретательности и решительности.

Максим Тимченко Генеральный директор ДТЭК Теперь мы просим МФО направлять свои потоки финансирования не только на государственные структуры. Пора обратить внимание на частный сектор для восстановления украинской экономики.

Кроме того, для возрождения украинского бизнеса международных инвесторов из окликали строить отношения с украинскими партнерами, имеющих необходимый опыт, а также работать с украинским бизнесом за пределами страны.

Обращение к украинскому правительству

Также было сформировано обращение к украинскому правительству и отечественному бизнесу воспользоваться моментом для ускорения реформ и либерализации рынков.

В частности, начать процессы:

приближение Украины к европейским стандартам в сфере рыночного ценообразования и объединение рынков;

усилить корпоративное управление для предоставления инвесторам дополнительных гарантий и укрепить доверие;

ослабить запрет на экспорт и изменить механизмы контроля за движением капитала в условиях войны, чтобы обеспечить частным предприятиям возможность доступа к международным рынкам капитала и обслуживанию внешних долгов.