Модернізація вугільних електростанцій

Зокрема, йдеться про розроблення малих модульних реакторів (SMR) на обʼєктах, які зараз експлуатуються вугільними електростанціями.

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Компанія Rolls-Royce разом із ДТЕК розглядає можливість модернізації до восьми вугільних електростанцій в Україні для використання як малі модульні реактори. Дві з цих електростанцій розташовані на тимчасово окупованій території.

Для чого потрібна співпраця

Генеральний директор ДТЕК, Максим Тимченко, розповів, що відновлювані джерела енергії сприяють підвищенню рівня енергетичної безпеки в країні. Це обумовлено тим, що окремі вітряні турбіни стають менш вразливими до ракетних атак у порівнянні з великими вугільними електростанціями.

Максим Тимченко Генеральний директор ДТЕК Ми намагаємося знайти спосіб встановити ці SMR. З нашого боку, у нас досить велика потужність вугільних електростанцій, і ми ведемо переговори з Rolls-Royce SMR про їхнє переобладнання.

Водночас він підкреслив, що значна частина виробництва електроенергії також має надходити з менш стабільних джерел, таких як атомні електростанції.

У Rolls-Royce також підтвердили, що ведуть переговори про встановлення малих ядерних реакторів в Україні. Компанія наголосила, що конкретні деталі цих переговорів є об'єктом комерційної таємниці.