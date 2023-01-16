Цього року делегати Всесвітнього економічного форуму знову збираються в Давосі, Швейцарія, аби обговорити проблеми, з якими стикається світ, та знайти рішення. Крім того, ВЕФ 2023 року вперше з 2020 року пройде у традиційній формі.

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До слова, ВЕФ прогнозує: тривалий період миру, процвітання та глобальної економічної інтеграції може наближатися до кінця.

Відголоски Covid-19

Гасло цьогорічного Форуму – "Співпраця у роздробленому світі". Усе це почалося з Covid-19, а саме блокуванням товарів, закритими кордонами та порушенням ланцюжків поставок.

Цьогорічний ВЕФ, що пройде у традиційній формі, ніби каже "усе повертається до звичайного життя". Однак раптова відмова Китаю від політики нульової боротьби з COVID-19 викликала побоювання, що може виникнути нова хвиля пандемії.

І навіть якщо нової фази пандемії вдасться уникнути, Covid залишив свій відбиток:

Підприємства перейшли від стратегій ланцюга постачання "якраз вчасно" до "про всяк випадок",

Можливі подальші глобальні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я. Тому всі сценарії, які колись вважалися віддаленими, перебувають у фокусі,

Через екстремальні погодні явища, які трапляються все частими, виникає питання щодо харчової безпеки та подорожей,

Масові кібератаки все більше загрожують інфраструктурі країн, на якій спирається сучасна економіка.

Вторгнення Росії в Україну

Війна в Україні продемонструвала, що світу, що може статися неймовірне. Найбільша війна в Європі з 1945 року точиться менш ніж за тисячу миль від розкішних готелів Давосу.

Оскільки конфлікт в Україні все ще триває, ризик його ескалації залишається високим. Ядерна війна є найстрашнішою потенційною подією, яка хвилює Білий дім після початку бойових дій у лютому минулого року.

Навіть якщо вдасться уникнути використання ядерної зброї, небезпека розширення конфлікту залишається, оскільки НАТО надсилає передову зброю в Україну, а Іран постачає Росії військові безпілотники.

На додаток, війна може розірвати економічні зв’язки, на яких була побудована глобалізація. До прикладу, ЄС різко скорочує імпорт російських енергоносіїв, що сприяє інфляції в Європі. Україна також є важливим постачальником зерна на світових ринках. Російське вторгнення на територію країни призвело до підвищення цін на продовольства та загрожує голодом для бідних країн.

Велика геополітична загроза

Політики та промисловці сканують горизонт у пошуках наступної великої геополітичної загрози. Багато хто зосередився на Тайвані, де виробляється 90% найсучасніших напівпровідників у світі.

Китайське вторгнення на Тайвань може закрити TSMC, найважливішого виробника напівпровідників, що призведе до руйнівних наслідків для світової економіки.

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Крім того, зараз спостерігається насторожене ставлення США до Китаю. Адміністрацію Байдена вже обмежила експорт в країну чутливих технологій. Це стосується не лише американських компаній, а й іноземних технологічних гігантів, таких як південнокорейська Samsung, які використовують американські технології.

Політичні лідери, особливо на Заході, повинні також хвилюватися через внутрішній тиск з боку популістів. Багато з останніх зробили ВЕФ символом нерівності та безрідного міжнародного капіталізму.