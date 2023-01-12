Через надлишок газу, ціна на нього впала до довоєнних мінімумів. Наразі середня ціна на нідерландській біржі TTF становить 63,36 євро, що у 5 разів менше за літні стрибки.

Цікаво Ціни на пальне зросли на 69,4% за рік

Газосховища повністю заповнені

Тепла осінь відсунула опалювальний сезон, дозволивши заповнити газосховища вщерть. Нинішнє тепло дозволило їх знову поповнити — дивовижний поворот посеред зими. Загалом, за останні дві зими Європа викачала вдвічі менше газу зі сховищ, ніж на цей момент. І прогнози говорять про м'яке завершення сезону.

Гарна погода – не єдиний привід для настрою. З початком роботи нових терміналів зрідженого газу зростає подача газу. Мокра осінь і вітряна зима сприяли розвитку гідро- та вітрогенераторів. Французькі АЕС, вимкнені на технічне обслуговування, повільно повертаються до мережі.

Стресори, які спричинили енергетичну кризу 2022 року, водночас розслабляють,

— зазначає Ліон Хірт зі школи Hertie у Берліні. Ціни на електроенергію в Європі впали до рівня, який востаннє спостерігався до літа.

Чи буде рецесія ?

Це забезпечує економічний поштовх континенту. Індикатори настроїв зростають два місяці поспіль. Попри похмурі прогнози, німецьке промислове виробництво продовжує триматися. Рівень безробіття в Європі залишається найнижчим, і компанії планують наймати більше, а не скорочувати робочі місця. Синоптики скасовують свої прогнози зростання. Банк Goldman Sachs більше не бачить, що єврозона сповзає до рецесії у 2023 році. Звертаючись до середньовіччя, зміна погоди змінює економічну долю Європи.

Проте ще надто рано оголошувати про закінчення енергетичної кризи. Для початку ціни залишаються значно вищими за норму. Загальні ціни на електроенергію зросли приблизно вдвічі, ніж у середині 2021 року. Той самий газ, який сьогодні коштує близько 75 євро (81 долар) за мегават-годину, до пандемії COVID-19 продавався за 10 євро. Подальше падіння малоймовірне. Попит на газ з боку промисловості, ймовірно, збільшиться, але газові електростанції можуть почати замінювати вугільні.

І навіть з розривом сховищ Європі все ще не вистачає того, що, за оцінками Міжнародного енергетичного агентства, офіційного прогнозу, буде потрібно континенту для поганої зими наступного року. Попит на газ в Азії зростає і зростатиме й далі, оскільки економіка Китаю повертається до нормального стану. Як зазначає консалтингова компанія Timera Energy, ринок газу все ще працює на межі можливостей пропозиції, тобто можливі різкі коливання цін.

Європі було б добре зберегти свою удачу. Лідери могли б скористатися нагодою, щоб переосмислити безліч схем підтримки, які вони запровадили влітку, багато з яких є дорогими, неефективними та нецільовими. Їм було б розумно зосередити гроші на незахищених верствах населення та прив’язати їх до екологічних інвестицій. Зрештою, саме спекотна погода дала Європі відстрочку.

Нагадаємо, що Індія може відмовитися від російської нафти за однієї умови. Уряд країни заявив, що якщо ціна перевищить 60 доларів за барель, або ж якщо ЄС вирішить накласти загальні вторинні санкції на країни, які купують російську нафту — тоді закупівлі будуть обмежені.