Из-за избытка газа цена на него упала до довоенных минимумов. Сейчас средняя цена на нидерландской бирже TTF составляет 63,36 евро, что в 5 раз меньше летних скачек.

Интересно Цены на горючее выросли на 69,4% за год

Газохранилища полностью заполнены

Теплая осень отодвинула отопительный сезон, позволив заполнить газохранилища до отказа. Нынешнее тепло позволило их снова пополнить – удивительный поворот среди зимы. В общем, за последние две зимы Европа выкачала вдвое меньше газа из хранилищ, чем сейчас. И прогнозы говорят о мягком завершении сезона.

Хорошая погода – не единственный повод для настроения. С началом работы новых терминалов сжиженного газа растет подача газа. Мокрая осень и ветряная зима способствовали развитию гидро- и ветрогенераторов. Французские АЭС, отключенные на техническое обслуживание, медленно возвращаются в сеть.

Стрессоры, вызвавшие энергетический кризис 2022 года, одновременно расслабляют,

– отмечает Лион Хирт из школы Hertie в Берлине. Цены на электроэнергию в Европе упали до уровня, который последний раз наблюдался до лета.

Будет ли рецессия?

Это обеспечивает экономический толчок континента. Индикаторы настроений вырастают два месяца подряд. Несмотря на мрачные прогнозы, германское промышленное производство продолжает держаться. Уровень безработицы в Европе остается самым низким, и компании планируют нанимать больше, а не сокращать рабочие места. Синоптики упраздняют свои прогнозы роста. Банк Goldman Sachs больше не видит, что еврозона сползает в рецессию в 2023 году. Обращаясь к средневековью, изменение погоды изменяет экономическую судьбу Европы.

Однако еще слишком рано объявлять об окончании энергетического кризиса. Для начала цены остаются значительно выше нормы. Общие цены на электроэнергию выросли примерно в два раза, чем в середине 2021 года. Тот же газ, который сегодня стоит около 75 евро (81 доллар) за мегаватт-час, в пандемию COVID-19 продавался за 10 евро. Дальнейшее падение маловероятно. Спрос на газ со стороны промышленности, по всей вероятности, увеличится, но газовые электростанции могут начать заменять угольные.

И даже с разрывом хранилищ Европе все еще не хватает того, что, по оценкам Международного энергетического агентства, официального прогноза, потребуется континенту для плохой зимы в следующем году. Спрос на газ в Азии растет и будет расти и дальше, поскольку экономика Китая возвращается в нормальное состояние. Как отмечает консалтинговая компания Timera Energy, рынок газа все еще работает на грани возможностей предложения, то есть возможны резкие колебания цен.

Европе было бы хорошо сохранить свою удачу. Лидеры могли бы воспользоваться возможностью переосмыслить множество схем поддержки, которые они ввели летом, многие из которых являются дорогими, неэффективными и нецелевыми. Им было бы разумно сосредоточить деньги на незащищенных слоях населения и привязать их к экологическим инвестициям. В конце концов именно жаркая погода дала Европе отсрочку.

Напомним, что Индия может отказаться от российской нефти при одном условии. Правительство страны заявило, что если цена превысит 60 долларов за баррель, или если ЕС решит наложить общие вторичные санкции на страны, которые покупают российскую нефть — тогда закупки будут ограничены.