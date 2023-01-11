Индия следит за санкциями ЕС в отношении России

Об этом заявили представители министерства нефти и промышленности в Индии. Европейские ограничения не повлияли на импорт российской нефти, поскольку текущая цена до сих пор составляет 53 – 56 долларов за баррель.

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Напоминаем, в декабре Москва третий месяц подряд остается лидером по экспорту нефти в Индию, снабжая 1,17 миллиона баррелей сырой нефти в день. Импорт в декабре был на 24% выше, чем в ноябре, причем основными покупателями являлись частные нефтепереработчики.

Однако правительство страны добавляет, что если цена превысит 60 долларов за баррель, или если ЕС решит наложить общие вторичные санкции на страны, которые покупают российскую нефть — тогда закупки будут ограничены.

История из "Сахалин-1"

Стало известно, что Россия вернула ONGC Videsh 20% акций в нефтяных и газовых месторождениях "Сахалин-1". Данную информацию подтвердили представители государственных геологоразведочных компаний.

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Обратите внимание, В октябре 2022 года Владимир Путин расформировал Exxon Naftegaz — региональную дочернюю компанию суперкрупной американской ExxonMobil — в качестве оператора месторождения "Сахалин-1". Впоследствии проект был передан со всеми его активами и оборудованием новому оператору. Добыча на "Сахалини-1" прекратилась в апреле 2022 года после того, как Exxon Naftegaz объявила о форс-мажоре на проекте.

Других бывших иностранных акционеров проекта – японский консорциум Sodeco и ONGC Videsh – попросили обратиться к российскому правительству с просьбой вернуть свои пакеты акций в проекте.