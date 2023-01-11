Индия следит за санкциями ЕС в отношении России
Об этом заявили представители министерства нефти и промышленности в Индии. Европейские ограничения не повлияли на импорт российской нефти, поскольку текущая цена до сих пор составляет 53 – 56 долларов за баррель.
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Однако правительство страны добавляет, что если цена превысит 60 долларов за баррель, или если ЕС решит наложить общие вторичные санкции на страны, которые покупают российскую нефть — тогда закупки будут ограничены.
История из "Сахалин-1"
Стало известно, что Россия вернула ONGC Videsh 20% акций в нефтяных и газовых месторождениях "Сахалин-1". Данную информацию подтвердили представители государственных геологоразведочных компаний.
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Других бывших иностранных акционеров проекта – японский консорциум Sodeco и ONGC Videsh – попросили обратиться к российскому правительству с просьбой вернуть свои пакеты акций в проекте.