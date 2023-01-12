Рост цен на топливо в 2022 году

Цена горючего, согласно данным Госстата, выросла на 64,5% в годовом измерении (декабрь 2021 против декабря 2022 года), а вот в месячном измерении – на 3,1%.

Читайте также Ситуация с горючим напряжена: к чему готовится Европа и как это повлияет на Украину

В НБУ рассказали, что рост цен на топливо был обусловлен:

повышенным спросом на энергоносители со стороны населения и бизнеса вследствие необходимости автономной генерации электроэнергии в условиях ее дефицита,

трудностями со снабжением горючего.

Как изменялась цена топлива в течение 2022 года

Через год заметно подорожал каждый вид горючего. Так, например, цена бензина, автогаза и дизеля за период с 24 марта по 30 декабря 2022 изменилась следующим образом:

Автогаз подорожал на 5,28 гривны за литр (24,15 грн против 29,43 грн соответственно).

(24,15 грн против 29,43 грн соответственно). Дизельное топливо – 18,59 гривны за литр (36,54 гривны против 55,13 гривны).

(36,54 гривны против 55,13 гривны). Бензин А-92 – 18,09 гривны за литр (32,94 гривны против 51,03 гривны соответственно).

Напомним, что самая высокая цена сжиженного газа на АЗС составляла в середине июня 42,50 грн за литр, по состоянию на 11 января цена в среднем составляет 28,60 грн. Самая низкая цена в 27,50 гривны 11 декабря предлагала оператор "Фактор".

Чего ждать от цены топлива в 2023 году

Геннадий Рябцев ранее, в комментарии 24 Каналу, отмечал, что драйверов роста цены горючего в следующем году может быть несколько.

Геннадий Рябцев Член Экспертного совета Министерства энергетики Несовершенство логистических цепочек и отсутствие возложенной на трейдеров ответственности. Отсутствие в государстве каких-либо средств контроля и сокращения объемов поставок нефтепродуктов на европейский рынок после введения эмбарго как 5 декабря, так и 5 февраля следующего года.

К слову, Сергей Куюн также замечал, что в результате эмбарго на российские нефтепродукты цена горючего может возрасти.

Сергея Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Я это не исключаю, потому что это значит, Европе придется заместить где-то 40% поставок своего дизельного топлива. Это очень много, Европа очень большой рынок. Это где-то в районе 3 миллиона тонн в месяц. У нас (в Украине – 24 канала), видимо, потребление будет где-то 5 миллионов тонн в год. А здесь 3 миллиона в месяц – очень существенные объемы.

Обратите внимание! США и союзники планируют ввести новые санкции против российской нефтяной промышленности, чтобы эффект от санкций на российские нефтепродукты в феврале был более ощутим.