Горючее под прицелом

По словам Сергея Куюна, директора Консалтинговой группы "А-95", сейчас горючее в Украине снова под прицелом.

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Только через несколько недель россияне обстреляли нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы для того, чтобы оставить украинцев без горючего.

Враг продолжает уничтожать любые объекты инфраструктуры нефтепродуктообеспечения, до которых только может дотянуться. Цель этого ясна – оставить нас без горючего,

– добавляет эксперт.

Какая ситуация в Европе

Европа готовится ко второй волне нефтяного эмбарго, которое заработает с 5 февраля. Оно подразумевает отказ от импорта всех российских нефтепродуктов. Поэтому ситуация на рынке горючего достаточно напряженная.

Поскольку Украина стала частью рынка горючего Европы, ей тоже нужно готовиться к возможной "турбулентности".

Пока идет война, мы не можем быть абсолютно уверены ни в чем.

– отметил Куюн в комментарии.

Кроме того всем известно, что Германия обнулила российский энергетический импорт. Но теперь национализированный властями НПЗ "Роснефти" в городе Шведт в январе будет загружен на 50%, а что будет в феврале - еще вообще неизвестно.

Это отразится и на других странах. К примеру, Польшу, которая "закрывает" свои западные регионы именно германским дизелем.

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Как объясняет Сергей Куюн, все больше внимания будет уделено перевалочному комплексу Baltchem в Щецине, что почти на границе с Германией. Как недавно выяснилось, его еще летом приобрела украинская компания "Укрпаллетсистем", известная также как UPG.

Сейчас перевалка работает исключительно на украинский рынок, обеспечив в декабре 65 тысяч тонн ДТ, или 10% общего импорта.