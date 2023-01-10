"Замена" российского дизтоплива

Кувейт рассчитывает поставить в Европу 2,5 миллиона тонн дизеля в 2023 году. Это в пять раз больше, чем было до этого, или примерно 50 000 баррелей в день.

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Увеличение экспорта дизельного и авиационного топлива в Европу поможет континенту компенсировать падение потоков из России

Напоминаем, что Европа столкнулась с нехваткой топлива из-за введения санкции против России. С 5 декабря 2022 года заработало эмбарго на российскую сырую нефть, а с 5 февраля 2023 года заработает запрет на импорт всех нефтепродуктов из России.

Следовательно, цены на дизельное топливо могут подскочить до 200 долларов за баррель этого квартала, сообщает Bank of America.

Ближний Восток помогает Европе

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co, по состоянию на конец прошлого года ЕС закупал у России почти 1,3 миллиона баррелей в день. Приблизительно половина из них была дизелем.

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Однако в этом году все изменилось. В последние годы Кувейт потратил десятки миллиардов долларов на модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов.

Именно поэтому сейчас общие нефтеперерабатывающие мощности Кувейта выросли и будут расти примерно до 1,5 миллиона баррелей в день.

Ожидается, что другие ближневосточные производители нефти, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, также увеличат экспорт топлива в Европу в 2023 году.