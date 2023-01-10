"Заміна" російського дизпалива

Кувейт розраховує поставити у Європу 2,5 мільйона тонн дизелю у 2023 році. Це у п'ять разів більше, ніж було до цього, або приблизно 50 000 барелів щодня.

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Збільшення експорту дизельного та авіаційного палива до Європи допоможе континенту компенсувати падіння потоків з Росії.

Нагадуємо, що Європа стикнулася з нестачею палива через запровадження санкції проти Росії. З 5 грудня 2022 року запрацювало ембарго на російську сиру нафту, а з 5 лютого 2023 року запрацює заборона на імпорт усіх нафтопродуктів з Росії.

Відтак, ціни на дизельне паливо можуть підскочити до 200 доларів за барель цього кварталу, повідомляє Bank of America.

Близький Схід допомагає Європі

За оцінками аналітиків JPMorgan Chase & Co, станом на кінець минулого року ЄС закуповував у Росії майже 1,3 мільйона барелів щодня. Приблизно половина з них була дизелем.

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Проте цього року все змінилося. За останні роки Кувейт витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію та будівництво нових нафтопереробних заводів.

Саме тому зараз загальні нафтопереробні потужності Кувейту зросли й будуть зростати приблизно до 1,5 мільйона барелів щодня.

Очікується, що інші близькосхідні виробники нафти, такі як Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, також збільшать експорт палива до Європи у 2023 році.