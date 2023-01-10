Росіяни пошкодили газопровід на Донеччині

У Нафтогазі розповіли, що обстрілами було пошкоджено газопроводи наземних і підземних мереж. Понад 200 метрів газопроводу було збито з пор, внаслідок чого відбулася його деформація.

Читайте також Плани Путіна заморозити Європу провалюються: чому не спрацював газовий шантаж

Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів,

– йдеться у повідомленні НАК.

З 2 по 9 січня Донецькоблгаз поновив доступ до блакитного палива 2 375 абонентам приватного сектору.

Активна робота тривала та триватиме цього тижня у багатоквартирних будинках.

За перший тиждень 2023 року газовики під'єднали 8 543 квартири.

Зверніть увагу! Загалом відновлено газопостачання до 191 443 абонентів Донецької області у 79 населених пунктах.

Тарифи на газ у 2023 році

З 1 травня 2021 року в Україні діє річний та місячний тариф. Розмір річного тарифу мали переглянути до 30 квітня цього року, однак через війну уряд заборонив підвищувати тарифи до її закінчення. Відповідно річний тариф залишився незмінним.

Через війну велика кількість постачальників перестала надавати послуги своїм клієнтам, відповідно ті перейшли на тариф постачальника останньої надії (ПОН). Цю роль в Україні виконує НАК "Нафтогаз", але не більше ніж 60 днів. Також до ПОН переходять клієнти постачальника, якого позбавили ліцензії.

Загалом споживачами Нафтогазу є понад 12 мільйонів домогосподарств для яких діє тариф у 7,96 гривні за кубометр газу.