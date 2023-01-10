Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко За його словами, м'яка зима та достатні запаси газу зруйнували плани Владіміра Путіна шантажувати Європу холодом.

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У Європі підготувались

Як зазначив Ярослав Божко, завдяки наростанню обсягів постачань газу, Європі вдалось зробити запаси та заповнити свої сховища, чим забезпечила собі сприятливі умови для життя взимку.

Завдяки диверсифікації постачання, яке було зроблено за 2022 рік, вдалося наростити ці обсяги просто до небачених, газосховища були заповнені більше ніж на 90% перед входом в зимовий сезон,

– сказав Божко.

За словами голови центру політичних студій "Доктрина", Росія розраховувала на значне споживання енергоносіїв та холодну аномальну зиму, але цього не сталось, тому шантаж не спрацював.

Зараз погода і той рівень споживання, і ті постачальники до Європи дозволяють ЄС не змінювати санкційну політику, зберігати чинні санкції та вже думати більш вільно про введення нових санкцій,

– зазначив Ярослав Божко.

Що буде наступної зими

На думку Божка, ситуація наступної зими буде залежати від декількох факторів. По-перше, невідомо чи буде ще тривати війна та де саме буде пролягати лінія фронту.

Якщо вдасться витіснити лінію фронту на території Росії, тоді вона буде змушена з прагматичних міркувань продавати в ЄС газ по комерційній вартості без прив'язки до політики.

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По-друге, якщо Росія все ж таки повністю відмовиться постачати газ в Європу – це може стати великою проблемою, адже потрібно буде знайти більше постачальників, які б могли зробити це оперативно.

У цій ситуації є декілька варіантів:

нарощення постачання скрапленого газу;

постачання з Алжиру;

більше можливостей для норвезько-польського проєкту "Baltic pipe".

Загалом Ярослав Божко зазначив, що ніякої катастрофи на наступний сезон не варто очікувати, бо рішення та можливості запастись газом є.

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