Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, мягкая зима и достаточные запасы газа разрушили планы Владимира Путина шантажировать Европу холодом.

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В Европе подготовились

Как отметил Ярослав Божко, благодаря нарастанию объемов поставок газа, Европе удалось сделать запасы и заполнить свои хранилища, чем она обеспечила себе благоприятные условия для жизни зимой.

Благодаря диверсификации поставок, которая была произведена за 2022 год, удалось нарастить эти объемы прямо к невиданным, газохранилища были заполнены более чем на 90% перед входом в зимний сезон,

– сказал Божко.

По словам главы центра политических студий "Доктрина", Россия рассчитывала на значительное потребление энергоносителей и холодную аномальную зиму, но этого не произошло, поэтому шантаж не сработал.

Сейчас погода и уровень потребления, и поставщики в Европу позволяют ЕС не менять санкционную политику, сохранять действующие санкции и уже думать более свободно о введении новых санкций,

– отметил Ярослав Божко.

Что будет следующей зимой

По мнению Божко, ситуация следующей зимой будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, неизвестно будет ли еще продолжаться война и где будет пролегать линия фронта.

Если удастся вытеснить линию фронта на территории России, тогда она будет вынуждена по прагматичным соображениям продавать в ЕС газ по коммерческой стоимости без привязки к политике.

Ярослав Божко рассказал, как проваливается газовый шантаж Путина: смотрите видео

Во-вторых, если Россия все же полностью откажется поставлять газ в Европу – это может стать большой проблемой, ведь нужно будет найти больше поставщиков, которые могли бы сделать это оперативно.

В этой ситуации есть несколько вариантов:

наращивание поставок сжиженного газа;

поставки из Алжира;

больше возможностей для норвежско-польского проекта "Baltic pipe".

В целом Ярослав Божко отметил, что никакой катастрофы на следующий сезон не стоит ожидать, потому что решения и возможности запастись газом есть.

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