Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Зокрема, у Німеччині зафіксували найтепліший переддень Нового року.

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31 грудня в чотирьох місцях країни стовпчики термометрів піднялися до 20 і вище градусів за Цельсієм. Такі рекордні температурні показники – це чергова ознака глобального потепління

Втім, як зазначив політолог, насправді Україна зробила свій внесок у протидію глобальному потеплінню.

За інформацією журналу The Economist, війна в Україні призупинила деякі напрямки економіки та промисловості, а також зменшила споживання російського газу. Це позитивно вплинуло на світову екологію,

– сказав Давидюк.

Задум Путіна з газовим шантажем не спрацював

Однак загалом тепла зима грає на руку Україні. Гарна погода прийшла не тільки у Європу, а й у саму Україну.

Путін дуже розраховував на те, що війна вб'є українців. А ця зима може вбити Владіміра Путіна. Тепла погода у Берліні – це їм подяка від небес за те, щоб вони змінилися протягом минулого року і вийшли на одне з перших місць у рейтингу країн, які найбільше допомагають Україні,

– сказав політолог.

За словами Давидюка, якщо ж говорити серйозно, то російський диктатор насправді прорахувався з газовим шантажем європейських країн. Адже країни ЄС наразі шукають альтернативу російському газу.

"Викликом за Німеччини та усієї Європи залишається подальша закупівля газу. Але якщо вони це зробили у жовтні – листопаді, то протягом наступного року точно розв'яжуть цю проблему", – зазначив політолог.

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Як Путін хоче повернути до Європи російський газ

Давидюк наголосив, що найголовніше зараз – стежити за тим, аби у німецькій, французькій політиці, та й у самому Брюсселі не активізувалися люди, які хотіли б заробити коштом Росії.

"Владімір Путін збільшує бюджети на корупцію мінімум у 10 разів. І це вже буде не питання маргіналів чи старих корупціонерів, які працювали з Росією. Це буде спроба запустити нову хвилю путінської політичної корупції в Європі, головним завданням якої буде повернення до російського газу та нафти", – розповів політолог.

Як країни використовують слабкість Росії

Як зазначив Давидюк, зараз відбувається реструктуризація підсанкційного російського газу та нафти. Зокрема, арабські країни закупають собі дешевий російський газ, а свій продають європейським країнам. Зокрема, таку схему використовують Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Російський газ обмежений у ціні, тому ці країни закупають його і нікуди далі не продають. Таким чином вони не потраплять під санкції. Водночас вони заробляють на Європі, продаючи власний газ за високими цінами,

– пояснив політолог.

Він додав, що Росія стала дуже маргінальним гравцем міжнародної політики і через війну в Україні втратила позиції на багатьох ринках. Зокрема, обмеження на російські ресурси допомогли економіці Індії.

"Індія завершила 2022 рік як одна з топових економік коштом дешевих російських ресурсів. Тобто Індія нажилася. Нажилися всі, крім Росії", – зауважив Давидюк.

Рік страждань Росії

Політолог зазначив, що Москві не варто очікувати чогось хорошого у 2023 році. Давидюк описав становище Росії у новому році, використавши образ погоди.

"Це буде рік страждань Росії. Це буде рік прекрасної погоди не тільки у Берліні, а й взагалі на нашій планеті", – наголосив політолог.

Він додав, що єдине місце, де "буде хмарно та йтиме дощ", – це буде Російська Федерація.

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