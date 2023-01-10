Россияне повредили газопровод в Донецкой области

В Нафтогазе рассказали, что обстрелами были повреждены газопроводы наземных и подземных сетей. Более 200 метров газопровода было сбито с пор, в результате чего произошла его деформация.

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Но несмотря на интенсивные атаки врага в течение недели специалистам области удалось возобновить газоснабжение почти до 15 тысяч абонентов,

– говорится в сообщении НАК.

Со 2 по 9 января Донецкоблгаз возобновил доступ к голубому топливу 2 375 абонентам частного сектора.

Активная работа продолжалась и продлится на этой неделе в многоквартирных домах.

За первую неделю 2023 года газовики подключили 8 543 квартиры.

Обратите внимание! В общей сложности возобновлено газоснабжение до 191 443 абонентов Донецкой области в 79 населенных пунктах.

Тарифы на газ в 2023 году

С 1 мая 2021 года в Украине действует годовой и месячный тариф. Размер годового тарифа должны были пересмотреть до 30 апреля этого года, однако из-за войны правительство запретило повышать тарифы до ее окончания. Соответственно годовой тариф остался прежним.

Из-за войны большое количество поставщиков перестало оказывать услуги своим клиентам, соответственно те перешли на тариф поставщика последней надежды (ПОН). Эту роль в Украине выполняет НАК "Нафтогаз", но не более 60 дней. Также в ПОН переходят клиенты поставщика, которого лишили лицензии.

В общей сложности потребителями Нафтогаза являются более 12 миллионов домохозяйств, для которых действует тариф в 7,96 гривны за кубометр газа.