Об этом 24 Каналу рассказала исполнительный директор Украинского дома в Давосе Ульяна Хромьяк, отметив, что мир сейчас действительно заинтересован в Украине и ее предложениях для партнеров. Уже завтра, 20 января, состоится подписание важных соглашений для нашей страны.

Смотрите также Какое таинственное оружие могли использовать США во время операции в Венесуэле

Чем будет удивлять Украинский дом в Давосе?

2026 год – уже является 8 годом Украинского дома в Давосе. По словам исполнительного директора, этого года будут дискуссии о безопасности решения, культуру, инвестиции и энергетику. Панельная дискуссия – устойчивый мир. Важно, что в этом году к Украинскому дому присоединилось правительство Украины. Таким образом они выступят как одна команда, которая отстаивает интересы Украины. В частности, говорится о качественных гарантиях безопасности.

В этом году мы подпишем соглашения, направленные на инвестиции в восстановление Украины. Они помогут нашему государству, в частности, в энергетическом секторе. Меня очень радует, что они будут на благо Украины. Это не просто конференция – мы привезем домой много хороших решений,

– подчеркнула она.

Очень важно, что Украинский дом в Давосе сотрудничает с украинскими ветеранами, которые в этом году посетят форум. Многие из них в гражданской жизни являются бизнесменами, поэтому они поделятся своим опытом с представителями бизнес-среды.

Таким образом Украина доказывает своим партнерам – в нашей стране есть решение, Украина постоянно тестирует что-то новое не только в военной сфере, но и в сфере бизнеса.

Мы здесь, чтобы не просить, а предлагать решения международному сообществу. Уже завтра у нас будет дискуссия о том, что Украина может предложить миру в безопасности и инновационных рамках,

– подчеркнула Хромяк.

Она добавила, что сейчас заинтересованность других стран к Украине очень высока. Сегодня исполнительный директор уже дала несколько интервью международным журналистам, которые расспрашивали об оборонной промышленности в нашей стране и развитие новых технологий.

Справка. Украинский дом в Давосе участвует во Всемирном экономическом форуме. В этом году он проходит с 19 по 22 января. Организация имеет целью собрать высокопоставленных чиновников правительства, бизнес-лидеров, инвесторов, политиков и представителей СМИ для проведения программы дискуссий на высоком уровне.

Подробнее о работе Украинского дома в Давосе прошлых лет: