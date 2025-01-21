Крайне важно объяснить, что нельзя идти на уступки России в любом виде, потому что это будет ломать привычную для глобальной политико-экономической элиты систему. Это 24 Каналу объяснил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

К теме Владимир Зеленский в швейцарском Давосе: какова программа его визита

"Тогда отношения между странами будут иметь другой вид. Этого нельзя позволять. И зафиксировать эту позицию, что сегодня важнее и дешевле, будем откровенны, вкладываться в программы поддержки Украины, чем завтра тратить гораздо большие средства для того, чтобы эту систему восстановить несмотря на удары России", – подчеркнул он.

Россия ставит цель не только захватить части территории Украины, но и доминировать и сломать глобальную систему международных отношений. Страна-агрессор точно не уступит в этом. Россияне продолжают не обращать внимание на международное право.

Глобальные элиты все-таки точно будут понимать мотивы России. Будут понимать, что любая финализация войны, где вы стимулируете Россию, например, замораживание конфликта – это будет означать лишь продолжение конфликта на других уровнях, форматах,

– отметил чиновник.

Напомним, Владимир Зеленский 21 января прибыл в Давос в Швейцарии. Там он принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Также в программе визита украинского лидера двусторонние переговоры с лидерами стран Латинской Америки и Азии. Кроме этого, он должен встретиться с крупным бизнесом и посетить другие мероприятия.