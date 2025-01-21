Владимир Зеленский 21 января прибыл в Давос. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какова цель визита

Президент Зеленский прибыл в швейцарский Давос. Планируется, что там он примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Также в программе визита Зеленского двусторонние переговоры с лидерами стран Латинской Америки и Азии.

Кроме этого, он должен встретиться с крупным бизнесом и посетить другие мероприятия.

Владимир Зеленский периодически осуществляет зарубежные визиты, где посещает важные мероприятия и продвигает позицию Украины. В частности, он неоднократно заявлял союзникам, что переговоры с Россией возможны только с позиции силы, поэтому нашему государству нужны выгодные позиции на фронте для сильной позиции за столом переговоров.

Например, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Там глава государства встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.