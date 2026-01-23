Армейцы США не имеют достаточно опыта выполнения операций в арктическом климате. Об этом сообщает Times.

Как проходили прошлогодние учения?

На фоне посягательств Вашингтона на Гренландию издание отмечает, что США пока не имеют достаточного опыта и ресурсов для эффективных действий в арктическом регионе. Зато европейские союзники по НАТО – прежде всего скандинавские страны и Великобритания – обладают подготовленными силами и практическими навыками ведения операций в суровых условиях Севера.

Во время совместных маневров Joint Viking американские подразделения не справлялись с поставленными задачами, из-за чего руководство учений попросило финских резервистов не действовать слишком жестко.

По словам собеседника издания, финнов буквально попросили прекратить "бить" американцев, поскольку это выглядело унизительно и негативно влияло на моральное состояние военных США.

Также отмечается, что Соединенные Штаты в значительной степени зависят от Финляндии в сфере современных технологий для ледокольного флота. В прошлом году Дональд Трамп и президент Финляндии Александр Стубб даже обсуждали возможность продажи американской стороне финских ледоколов.

Источник Times отметил, что именно европейские страны имеют реальный арктический опыт, и подчеркнул: если Вашингтон действительно стремится гарантировать безопасность в регионе, то конфронтация и давление на арктических союзников – не лучшая стратегия.

