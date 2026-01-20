Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для Washington Post.

Смотрите также Президент Финляндии предлагает Трампу и Путину встретиться в экзотическом месте

Что известно о заявлениях Александра Стубба?

В интервью с обозревателем иностранных дел Дэвидом Игнатиусом в Давосе президент Финляндии Александр Стубб обсудил свои "уникальные отношения" с президентом Трампом, рост напряженности вокруг Гренландии, войну в Украине и будущее Европы.

Иногда хорошо замедлиться. Знаете, пойти в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение,

– заявил Стубб.

По Гренландии соглашение было изменено, хотя основная его суть остается: США имеют полномочия добавлять военные контингенты по собственному усмотрению. Так, без ограничений по месту их расположения. Сейчас у США есть одна база, но соглашение, что интересно, не ограничивает, куда они могут быть направлены.

Он также отметил, что его беспокоит, что на этой неделе все внимание может сосредоточиться на Гренландии, а Украина останется на "втором плане".

У нас есть документы "2+5", 20-пунктовый план, гарантии безопасности, план процветания, документы по последовательности действий и тому подобное. Поэтому импульс был, но последние 10 дней мы немного его потеряли,

– сказал лидер Финляндии.

Какие взгляды Стубба на дальнейшую поддержку Киева?