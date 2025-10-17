Какую помощь окажет Финляндия?

Правительство Финляндии подало предложение о новой помощи, после чего ее принял президент Александер Стубб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерства обороны страны.

По словам министра обороны Антти Хяккянен, стоимость поставок по этому пакету военной помощи составит около 52 миллионов евро.

В основном в пакете будут выполнены новые заказы от компаний Финляндии.

Относительно размера своей экономики Финляндия является одной из стран, которые больше всего поддержали Украин,

– подчеркнул Хяккянен.

В Минобороны Финляндии не делятся подробностями о содержании военной помощи, которая будет предоставлена в 30-м пакете. Также не будут публиковать ни способ, ни время его доставки по оперативным причинам.

Однако известно, что при принятии решения о помощи учитывали как потребности Украины, так и ресурсы вооруженных сил Финляндии.

Будущее свободной и безопасной Европы будет решаться в Украине – это требует настойчивости и устойчивости от всех союзников,

– добавил министр.

Важно! По информации министерства, Финляндия уже поставила в Украину военную технику на общую сумму 2,9 миллиарда евро.

Что известно об участии Финляндии в PURL?

Кроме того, на этой неделе Финляндия заявила о готовности присоединиться к PURL. Это инициатива НАТО, которая позволяет закупать у США критически важное вооружение, необходимое Украине.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, сейчас уже 6 стран Альянса присоединились к этой инициативе и оказали финансовую помощь в рамках PURL:

Нидерланды;

Канада;

Германия;

Дания;

Норвегия;

Швеция.

Ермак отметил, что в целом партнеры профинансировали 4 пакета закупки вооружения для Украины через PURL на сумму более 2 миллиардов долларов.

Помощь Финляндии: что известно?