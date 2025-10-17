Какую помощь окажет Финляндия?
Правительство Финляндии подало предложение о новой помощи, после чего ее принял президент Александер Стубб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерства обороны страны.
Смотрите также Финляндия снова планирует ввести пошлины на все товары из России: как это будет работать
По словам министра обороны Антти Хяккянен, стоимость поставок по этому пакету военной помощи составит около 52 миллионов евро.
В основном в пакете будут выполнены новые заказы от компаний Финляндии.
Относительно размера своей экономики Финляндия является одной из стран, которые больше всего поддержали Украин,
– подчеркнул Хяккянен.
В Минобороны Финляндии не делятся подробностями о содержании военной помощи, которая будет предоставлена в 30-м пакете. Также не будут публиковать ни способ, ни время его доставки по оперативным причинам.
Однако известно, что при принятии решения о помощи учитывали как потребности Украины, так и ресурсы вооруженных сил Финляндии.
Будущее свободной и безопасной Европы будет решаться в Украине – это требует настойчивости и устойчивости от всех союзников,
– добавил министр.
Важно! По информации министерства, Финляндия уже поставила в Украину военную технику на общую сумму 2,9 миллиарда евро.
Что известно об участии Финляндии в PURL?
Кроме того, на этой неделе Финляндия заявила о готовности присоединиться к PURL. Это инициатива НАТО, которая позволяет закупать у США критически важное вооружение, необходимое Украине.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, сейчас уже 6 стран Альянса присоединились к этой инициативе и оказали финансовую помощь в рамках PURL:
- Нидерланды;
- Канада;
- Германия;
- Дания;
- Норвегия;
- Швеция.
Ермак отметил, что в целом партнеры профинансировали 4 пакета закупки вооружения для Украины через PURL на сумму более 2 миллиардов долларов.
Помощь Финляндии: что известно?
Финляндия стала восьмой страной, которая в 2024 году подписала с Украиной соглашение по безопасности. Документ предусматривает военную поддержку, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, обучение украинских военных, применение санкций против России и тому подобное.
В 2024–2025 годах страна отправила Украине шесть оборонных пакетов на сумму 900 миллионов евро, инвестировала в украинский оборонно-промышленный комплекс и программы гуманитарной поддержки на более чем 1 миллиард евро.
Финляндия также помогала в разминировании украинских территорий, обеспечивая ресурсы и технику, а также участвовала в подготовке украинских военных через учебные миссии ЕС и INTERFLEX.