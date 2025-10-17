Яку допомогу надасть Фінляндія?
Уряд Фінляндії подав пропозицію про нову допомогу, після чого її ухвалив президент Александер Стубб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерства оборони країни.
За словами міністра оборони Антті Хяккянен, вартість постачань за цим пакетом військової допомоги складе близько 52 мільйонів євро.
В основному у пакеті будуть виконані нові замовлення від компаній Фінляндії.
Відносно розміру своєї економіки Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україн,
– наголосив Хяккянен.
У Міноборони Фінляндії не діляться подробицями про зміст військової допомоги, яка буде надана у 30-му пакеті. Також не публікуватимуть ні спосіб, ні час його доставки з оперативних причин.
Однак відомо, що під час ухвалення рішення про допомогу враховували як потреби України, так і ресурси збройних сил Фінляндії.
Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішуватиметься в Україні – це вимагає наполегливості та стійкості від усіх союзників,
– додав міністр.
Важливо! За інформацією міністерства, Фінляндія вже поставила в Україну військову техніку на загальну суму 2,9 мільярда євро.
Що відомо про участь Фінляндії у PURL?
Корім того, на цьому тижні Фінляндія заявила про готовність долучитися до PURL. Це ініціатива НАТО, яка дозволяє закуповувати у США критично важливе озброєння, необхідне Україні.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, наразі вже 6 країн Альянсу приєдналися до цієї ініціативи та надали фінансову допомогу в рамках PURL:
- Нідерланди;
- Канада;
- Німеччина;
- Данія;
- Норвегія;
- Швеція.
Єрмак зауважив, що загалом партнери профінансували 4 пакети закупівлі озброєння для України через PURL на суму понад 2 мільярди доларів.
Допомога Фінляндії: що відомо?
Фінляндія стала восьмою країною, яка у 2024 році підписала з Україною безпекову угоду. Документ передбачає військову підтримку, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, навчання українських військових, застосування санкцій проти Росії тощо.
У 2024–2025 роках країна відправила Україні шість оборонних пакетів на суму 900 мільйонів євро, інвестувала в український оборонно-промисловий комплекс та програми гуманітарної підтримки на понад 1 мільярд євро.
Фінляндія також допомагала у розмінуванні українських територій, забезпечуючи ресурси та техніку, а також брала участь у підготовці українських військових через навчальні місії ЄС та INTERFLEX.