Яку допомогу надасть Фінляндія?

Уряд Фінляндії подав пропозицію про нову допомогу, після чого її ухвалив президент Александер Стубб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерства оборони країни.

Дивіться також Фінляндія знову планує ввести мита на всі товари з Росії: як це працюватиме

За словами міністра оборони Антті Хяккянен, вартість постачань за цим пакетом військової допомоги складе близько 52 мільйонів євро.

В основному у пакеті будуть виконані нові замовлення від компаній Фінляндії.

Відносно розміру своєї економіки Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україн,

– наголосив Хяккянен.

У Міноборони Фінляндії не діляться подробицями про зміст військової допомоги, яка буде надана у 30-му пакеті. Також не публікуватимуть ні спосіб, ні час його доставки з оперативних причин.

Однак відомо, що під час ухвалення рішення про допомогу враховували як потреби України, так і ресурси збройних сил Фінляндії.

Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішуватиметься в Україні – це вимагає наполегливості та стійкості від усіх союзників,

– додав міністр.

Важливо! За інформацією міністерства, Фінляндія вже поставила в Україну військову техніку на загальну суму 2,9 мільярда євро.

Що відомо про участь Фінляндії у PURL?

Корім того, на цьому тижні Фінляндія заявила про готовність долучитися до PURL. Це ініціатива НАТО, яка дозволяє закуповувати у США критично важливе озброєння, необхідне Україні.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, наразі вже 6 країн Альянсу приєдналися до цієї ініціативи та надали фінансову допомогу в рамках PURL:

Нідерланди;

Канада;

Німеччина;

Данія;

Норвегія;

Швеція.

Єрмак зауважив, що загалом партнери профінансували 4 пакети закупівлі озброєння для України через PURL на суму понад 2 мільярди доларів.

Допомога Фінляндії: що відомо?