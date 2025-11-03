Александр Стубб выразил обеспокоенность относительно ядерной эскалации в мире в последнее время. Важные заявления президент Финляндии сделал на открытии 254-го общенационального курса по вопросам обороны в Рыцарской палате Хельсинки, передает 24 Канал со ссылкой на Yle.
Где могут встретиться Трамп и Путин?
Стубб отметил, что мир вступил в новую ядерную эпоху. Впервые с 1996 года США объявили о возобновлении испытаний своего ядерного оружия. Это было сделано в ответ на недавние испытания ядерных ракет Россией и Северной Кореей.
По словам президента Финляндии, такие действия ослабляют многостороннюю систему контроля над вооружениями и затрудняют ее функционирование.
Во время выступления политик предложил, чтобы Дональд Трамп и президент России Владимир Путин снова встретились во время саммита G20 в Йоханнесбурге в Южной Африке. Саммит должен состояться 22 – 23 ноября 2025 года.
Что известно об отмененной встрече Трампа и Путина?
- Впервые во время второго президентского срока Дональд Трамп встретился с Путиным на Аляске в середине августа. Те переговоры не принесли президенту США желаемых результатов.
- Не увидев у российского диктатора желания заканчивать войну, американский лидер обострил риторику в отношении Кремля. Он заявлял, что экономика России переживает крах, а Украина способна вернуть все утраченные территории. Также Трамп подумывал над передачей Киеву дальнобойных "Томагавков".
- 16 октября Владимир Путин позвонил Дональду Трампу. Диктатор выдвинул условие для прекращения войны – Украина должна отдать России весь Донбасс. Также политики договорились о встрече в Будапеште в ближайшее время.
- 17 октября Трамп встретился уже с Владимиром Зеленским. СМИ писали, что президент США давил на украинского лидера, чтобы тот принял требование Путина. Однако, в конце концов, Трамп поддержал идею прекращения огня на линии соприкосновения.
- Такой ход событий не понравился в Кремле. Там отвергли возможность перемирия. Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио показала, что Москва не готова заканчивать войну. Как следствие – Трамп отменил подготовку к встрече с Путиным.
- Оба политика начали обмен скрытыми угрозами ядерным оружием.