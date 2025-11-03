Александр Стубб висловив занепокоєння щодо ядерної ескалації у світі останнім часом. Важливі заяви президент Фінляндії зробив на відкритті 254-го загальнонаціонального курсу з питань оборони у Рицарській палаті Гельсінкі, передає 24 Канал із посиланням на Yle.
Де можуть зустрітися Трамп і Путін?
Стубб зауважив, що світ вступив у нову ядерну епоху. Вперше з 1996 року США оголосили про відновлення випробувань своєї ядерної зброї. Це було зроблено у відповідь на недавні випробування ядерних ракет Росією та Північною Кореєю.
За словами президента Фінляндії, такі дії послаблюють багатосторонню систему контролю над озброєннями і ускладнюють її функціонування.
Під час виступу політик запропонував, аби Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін знову зустрілися під час саміту G20 у Йоганнесбурзі в Південній Африці. Саміт має відбутися 22 – 23 листопада 2025 року.
Що відомо про скасовану зустріч Трампа і Путіна?
- Вперше під час другого президентського терміну Дональд Трамп зустрівся із Путіним на Алясці у середині серпня. Ті переговори не принесли президенту США бажаних результатів.
- Не побачивши у російського диктатора бажання закінчувати війну, американський лідер загострив риторику щодо Кремля. Він заявляв, що економіка Росії переживає крах, а Україна здатна повернути усі втрачені території. Також Трамп подумував над передачею Києву далекобійних "Томагавків".
- 16 жовтня Володимир Путін зателефонував Дональду Трампу. Диктатор висунув умову для припинення війни – Україна має віддати Росії увесь Донбас. Також політики домовилися про зустріч у Будапешті у найближчий час.
- 17 жовтня Трамп зустрівся вже із Володимиром Зеленським. ЗМІ писали, що президент США тиснув на українського лідера, аби той прийняв вимогу Путіна. Однак, зрештою, Трамп підтримав ідею припинення вогню на лінії зіткнення.
- Такий хід подій не сподобався у Кремлі. Там відкинули можливість перемир'я. Телефонна розмова очільника МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Марка Рубіо показала, що Москва не готова закінчувати війну. Як наслідок – Трамп скасував підготовку до зустрічі із Путіним.
- Обидва політики розпочали обмін прихованими погрозами ядерною зброєю.