Соответствующее заявление на фоне последних событий сделал президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Стубб объяснил свою позицию?

Александр Стубб заявил, что Финляндия не будет сбивать такие цели. Но, по его словам, для таких случаев существует "специальный протокол". Такие решения может принять только командование Военно-воздушных сил после ряда проверок.

Президент Финляндии советует сохранять спокойствие, а после чего стоит убедиться, что выстраивается защита, чтобы этого не повторялось. Ключевым моментом, по его мнению, является то, что "не стоит реагировать слишком остро".

Что этому предшествовало?