Соответствующее заявление на фоне последних событий сделал президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Как Стубб объяснил свою позицию?
Александр Стубб заявил, что Финляндия не будет сбивать такие цели. Но, по его словам, для таких случаев существует "специальный протокол". Такие решения может принять только командование Военно-воздушных сил после ряда проверок.
Президент Финляндии советует сохранять спокойствие, а после чего стоит убедиться, что выстраивается защита, чтобы этого не повторялось. Ключевым моментом, по его мнению, является то, что "не стоит реагировать слишком остро".
Что этому предшествовало?
Сообщалось, что НАТО намерено пересмотреть правила ведения боевых действий на своем восточном фланге после расширения провокаций России. Это должно облегчить сбивание российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство Альянса.
Президент Чехии Петр Павел считает нынешние провокации России и ее повторные нарушения воздушного пространства НАТО крайне безответственными. Говорит, что на это следует реагировать адекватно, в том числе и военными средствами.
Сейчас НАТО усиливает присутствие в Балтийском море после серии инцидентов с дронами в Дании. В регион отправили фрегат противовоздушной обороны и дополнительные средства Альянса, сообщало агентство Reuters.