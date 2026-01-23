Армійці США не мають достатньо досвіду виконання операцій в арктичному кліматі. Про це повідомляє Times.

Дивіться також Гренландія – ключ до Арктики: чи готовий Трамп дійсно розколоти НАТО та воювати з Данією

Як проходили торішні навчання?

На тлі зазіхань Вашингтона на Гренландію видання зазначає, що США наразі не мають достатнього досвіду та ресурсів для ефективних дій в арктичному регіоні. Натомість європейські союзники по НАТО – передусім скандинавські країни та Велика Британія – володіють підготовленими силами й практичними навичками ведення операцій у суворих умовах Півночі.

Під час спільних маневрів Joint Viking американські підрозділи не справлялися з поставленими завданнями, через що керівництво навчань попросило фінських резервістів не діяти надто жорстко.

За словами співрозмовника видання, фінів буквально попросили припинити "бити" американців, оскільки це виглядало принизливо і негативно впливало на моральний стан військових США.

Також зазначається, що Сполучені Штати значною мірою залежать від Фінляндії у сфері сучасних технологій для криголамного флоту. Минулого року Дональд Трамп і президент Фінляндії Александр Стубб навіть обговорювали можливість продажу американській стороні фінських криголамів.

Джерело Times наголосило, що саме європейські країни мають реальний арктичний досвід, і підкреслило: якщо Вашингтон справді прагне гарантувати безпеку в регіоні, то конфронтація й тиск на арктичних союзників – не найкраща стратегія.

Президент Фінляндії запросив Трампа у сауну