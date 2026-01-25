Аналітики оцінювали не лише чисельність військ і кількість техніки, а й ширший набір параметрів – від економічних можливостей і демографії до логістики та рівня оборонних витрат. Рейтинг складав Global Firepower.

Яке місце у рейтингу армій посіла Україна?

Серед ключових переваг України укладачі рейтингу відзначили масштаб і реальну боєздатність армії, чисельність особового складу та резерву, а також наявну військову техніку. Окремо звертається увага на морський компонент – насамперед через використання безпілотних морських систем. Додатковими плюсами стали розвинена залізнична мережа, видобуток вугілля та значні обсяги фінансування оборонного сектору.

Водночас у звіті вказують і на слабкі місця. До них віднесли загальну слабкість військового та цивільного флоту, а також високу залежність від споживання вугілля, нафти й газу.

За сукупністю показників Україна опинилася поруч із такими країнами, як Іспанія (18 місце), Єгипет (19-те), Польща (21-ше) та Тайвань (22-ге), що підкреслює її місце серед середніх, але впливових військових держав світу.

Перша десятка найсильніших країн світу за версією Global Firepower виглядає наступним чином:

Сполучені Штати Америки Російська Федерація Китайська Народна Республіка Індія Південна Корея Франція Японія Велика Британія Туреччина Італія

