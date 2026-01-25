Про це повідомляє Bloomberg.

Як постачальник снарядів Україні зміг стрімко розбагатіти?

Під час первинного розміщення акцій за ціною 25 євро за штуку компанія залучила 3,3 мільярда євро.

"33-річний власник празької компанії Czechoslovak Group AS майже подвоїв свої статки за одну ніч після того, як акції компанії злетіли приблизно на 28% станом на 9 ранку в Амстердамі. Компанія та її власник залучили 3,3 мільярда євро в ході первинного публічного розміщення акцій за ціною 25 євро за акцію", - пояснили у матеріалі.

Стрнад, який успадкував Czechoslovak Group від батька у 2018 році, нині фігурує в Bloomberg Billionaires Index із капіталом 36,9 мільярдів доларів. Компанія за останні роки опинилася в центрі підвищеного попиту на зброю, що частково пояснюється повномасштабним вторгненням Росії в Україну. CSG постачає боєприпаси та броньовану техніку, зокрема до України, і виграє від зростання акцій оборонних компаній на тлі глобальної геополітичної нестабільності.

Сам Стрнад заявив, що планує інвестувати кошти від угоди через сімейний офіс у проекти поза оборонною сферою.

У мене є команда, готова до цього, ми не починаємо з нуля, але це буде чудовим поштовхом для них. У нас є десятки можливостей, які ми відстежуємо або над якими працюємо,

– зазначив він.

За версією Bloomberg, Стрнад є найбагатшим магнатом у сфері оборони у світі та третім серед найбагатших людей до 40 років, поступаючись лише Лукасу Уолтону (спадкоємець Walmart, 49 мільярдів доларів) та Марку Матешицу (спадкоємець Red Bull, 38,4 мільярдів доларів).

Видання відзначає, що Міхал виділяється серед промислових мільярдерів у часи домінування технологічних та AI-статків. Він почав знайомитися з бізнесом свого батька ще в початковій школі, у 21 рік став CEO, а через 5 років – власником компанії. Під його керівництвом CSG розширила виробництво боєприпасів, бронемашин, військових і цивільних вантажівок та експортує продукцію приблизно до 70 країн, залучаючи понад 14 тисяч співробітників у Європі, США та Індії.

"Він має надзвичайно широке розуміння речей. Я не пригадую жодного випадку, коли він сказав, що йому потрібно щось перевірити, проконсультуватися або повернутися до цього пізніше", – розповідав міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк.

