Про це повідомляє видання France 24.
Що відомо про французькі дрони?
У понеділок, 26 січня, французьке видання повідомило про передачу Україні декількох безпілотників Rodeur 330. Відомо, що ці БпЛА здатні виконувати як розвідувальні місії, так і удари "камікадзе".
У Європі таку модель розглядають переважно як засіб оборони – "щит", тоді як в Україні ці дрони виконають роль "меча".
Французька компанія EOS Technologie розробила БпЛА Rodeur 330, який запускається катапультою та може перебувати у небі до 5 годин.
Дрон має корисне навантаження до 4 кілограмів, радіус його дії до 500 кілометрів, розмах крил – 3,3 метра. Безпілотник може розганятись до 120 кілометрів за годину й набирати максимальну робочу висоту до 5 тисяч метрів.
Президент компанії Жан-Марк Зуліані зазначив, що для французьких виробників підтримка України є унікальною можливістю випробувати свою зброю у польових умовах.
Нагадаємо, що у червні 2025 року компанії EOS Technologie, KNDS France та DELAIR розробили й відправили Силам оборони України новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKA.
Яку військову допомогу для України надають країни Європи?
Нещодавно Фінляндія оголосила про надання Україні чергового, 31-го пакета військової допомоги на суму близько 98 мільйонів євро. Загалом Фінляндія вже передала Україні оборонних матеріалів на суму 3,1 мільярда євро.
Велика Британія розглядає можливість передання Україні тактичних балістичних ракет Nightfall. Втім наразі вони ще перебувають на етапі розробки. Очікується, що ракети Nightfall матимуть бойову частину масою близько 200 – 300 кілограмів. Заявлена дальність ураження становить від 500 – 600 кілометрів.
З червня до грудня 2025 року Литва інвестувала 30 мільйонів євро у закупівлю систем ППО Patriot спільно з Німеччиною. Крім того, країна зобов'язалась спрямувати додаткові 30 мільйонів євро в постачання озброєння для України в межах ініціативи PURL.