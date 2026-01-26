Про це повідомляє видання France 24.

Що відомо про французькі дрони?

У понеділок, 26 січня, французьке видання повідомило про передачу Україні декількох безпілотників Rodeur 330. Відомо, що ці БпЛА здатні виконувати як розвідувальні місії, так і удари "камікадзе".

У Європі таку модель розглядають переважно як засіб оборони – "щит", тоді як в Україні ці дрони виконають роль "меча".

Французька компанія EOS Technologie розробила БпЛА Rodeur 330, який запускається катапультою та може перебувати у небі до 5 годин.

Дрон має корисне навантаження до 4 кілограмів, радіус його дії до 500 кілометрів, розмах крил – 3,3 метра. Безпілотник може розганятись до 120 кілометрів за годину й набирати максимальну робочу висоту до 5 тисяч метрів.

Президент компанії Жан-Марк Зуліані зазначив, що для французьких виробників підтримка України є унікальною можливістю випробувати свою зброю у польових умовах.

Нагадаємо, що у червні 2025 року компанії EOS Technologie, KNDS France та DELAIR розробили й відправили Силам оборони України новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKA.

Яку військову допомогу для України надають країни Європи?