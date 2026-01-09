Полтора года назад – 27 июня 2024 года – было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Литовской Республикой. Это соглашение по безопасности стало двадцатым в серии соглашений, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами Группы семи (G7).

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Литвы – читайте дальше.

Всего по состоянию на начало января 2026 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают всестороннюю поддержку Украины со стороны государств-партнеров. В частности, говорится о предоставлении Украине военной помощи для самозащиты в войне с Россией, гуманитарной поддержке, укреплении кибербезопасности, восстановлении энергетической инфраструктуры, усилении санкционного давления на Россию и привлечении агрессора к ответственности. Подробнее об итогах соглашения по безопасности – читайте на сайте коллег из Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяла на себя Литва?

Положения соглашения по безопасности с Литвой закладывают основу для комплексного двустороннего сотрудничества между странами по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В сфере военной поддержки положения соглашения определили сотрудничество в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберелектромагнитной сферах приоритетным для двусторонних отношений между странами. Кроме этого, Литва обязалась инвестировать в украинский ОПК, локализовать оборонные производства, развивать совместные оборонные проекты, а также проводить обучение для украинских военных.

Как и в каких объемах Литва поддерживала Украину?

С 27 июня 2024 года до 27 июня 2025 года, а затем еще в течение 6 месяцев до конца 2025 года Литва системно выполняла свои обязательства по всем пунктам соглашения по безопасности, предусмотренными на 10 лет двустороннего сотрудничества.

К тому же, за это время Литва часто демонстрировала лидерские позиции в сотрудничестве с украинским оборонным комплексом, ускорении разминирования украинских территорий, усилении санкционного давления на Россию и приближении справедливой ответственности для РФ за агрессию против Украины.

Военная поддержка

С 24 февраля 2022 года до конца июня 2025 года Литва предоставила Украине военную помощь на более чем 1 миллиард евро, из которого более 300 миллионов евро было направлено на усиление обороноспособности Украины в течение первого года выполнения соглашения по безопасности.

Кроме этого, Литва заняла третье место среди всех стран мира по количеству предоставленной Украине поддержки относительно своего ВВП. Так, по состоянию на конец июня 2025 года вклад Литвы в проекты по поддержке Украины с начала полномасштабного вторжения России составил 2,16% ВВП Литвы. В противовес этому, взносы крупнейших доноров военной помощи Украине – Соединенных Штатов и Германии – за этот период составили 0,56% ВВП США и 0,57% ВВП Германии соответственно.



По положениям соглашения по безопасности, Литва обязалась выделять не менее 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины ежегодно. В течение первого года имплементации соглашения эта страна Балтии придерживалась своих обязательств.

В частности, сразу после подписания соглашения по безопасности – в начале июля 2024 года – Литва передала Украине средства противодействия вражеским беспилотникам, боеприпасы и вспомогательное оборудование.

За месяц в рамках Коалиции интегрированной ПВО и ПРО Литва передала Украине ЗРК малой дальности с ракетами к ним, а в рамках других коалиций возможностей Украина получила от Литвы 14 БТР M113, средства РЭБ и боеприпасы.

Кроме этого, в конце августа премьер-министр страны Ингрида Шимоните анонсировала выделение 35 миллионов евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования для нужд Украины, а также предоставление Украине до 5 тысяч дронов литовского производства стоимостью 5 миллионов евро до конца осени 2024 года.

В течение осени и в начале зимы 2024 года Украина получила от балтийской страны-партнера 120-мм мины, запчасти к БТР M113, боеприпасы, прицепы для перевозки гусеничной техники и другое приоритетное вооружение. А уже в январе 2025 года Литва усилила обороноспособность Украины путем предоставления обещанных 4500 FPV-дронов стоимостью 5 миллионов евро, тепловизоров, телескопических погрузчиков и ПЗРК малой дальности с ракетками к ним. Значительный пакет военной помощи с грузовиками и тепловизорами для ВСУ стоимостью 80 миллионов евро Украина получила от Литвы в феврале 2025 года.

Весна 2025 года стала важным периодом для усиления оборонных возможностей Украины благодаря вкладам Литвы. Так, в апреле Литва официально присоединилась к новосозданной Коалиции по радиоэлектронной борьбе (РЭБ), после чего сразу направила 7 миллионов евро на закупку антидронових ружей и средств РЭБ малого радиуса действия. Тогда же Литва объявила о выделении 20 миллионов евро на "чешскую инициативу" по закупке 155-мм артиллерийских снарядов для нужд ВСУ.

С июня по декабрь 2025 года в Украину продолжала поступать военная помощь со стороны Литвы. В частности, в сентябре министр обороны Украины Денис Шмыгаль на очередном заседании формата "Рамштайн" заявил об инвестиции со стороны Литвы в 30 миллионов евро в закупку систем ПВО Patriot совместно с Германией.

Тогда же Литва обязалась направить дополнительные 30 миллионов евро в поставки вооружения для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупку американского вооружения за средства европейских стран НАТО и Канады. А уже в ноябре Литва стала одной из 8 стран Северной Европы и Балтии, которые анонсировали совместный вклад на 500 миллионов долларов США в закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках механизма PURL.

Сотрудничество в ОПК

В предпоследний день июня 2024 года – всего через два дня после подписания соглашения по безопасности – украинские военнослужащие получили средства РЭБ от литовских производителей NT service и Blue Yellow. А уже в августе Агентство оборонных ресурсов Литвы и пять литовских производителей беспилотников подписали контракты о поставках почти 5 тысяч FPV-дронов стоимостью 5 миллионов евро для нужд ВСУ. Финансирование этого заказа обеспечило Правительство Литвы.

В следующем месяце – 11 сентября – в рамках оборонно-промышленного форума в Киеве Литва обязалась инвестировать 10 миллионов евро в производство украинского дальнобойного вооружения, в частности ракет-дронов "Паляница". Этот вклад страны зафиксировали в конце ноября путем подписания Меморандума о взаимопонимании по созданию механизма поддержки Сил безопасности и обороны Украины.

Таким образом Литва присоединилась к "датской модели" – программе прямых финансовых инвестиций в украинский ОПК со стороны государств-партнеров для увеличения объемов украинского оборонного производства. А в апреле 2025 года украинское оборонное ведомство подтвердило, что вооружение, закупленное Литвой за эти средства, уже эффективно помогает Силам обороны на линии соприкосновения.

Этим сотрудничество в ОПК осенью 2024 года не ограничилось. 16 октября 2024 года Министерство экономики Литвы сообщило о подписании с украинской компанией Письма о намерениях относительно будущего строительства завода по производству взрывчатых веществ в Литве для усиления оборонных возможностей Украины, Литвы и других европейских стран. Дополнительно к этому 4 ноября страны подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместное производство БПЛА, средств РЭБ, боеприпасов и другого инновационного вооружения.

В 2025 году Украина и Литва продолжили наращивать партнерство в сфере ОПК. Так, в январе в Украину прибыли обещанные 4500 дронов, произведенные литовскими оборонными компаниями в рамках Коалиции дронов. Кроме этого, в мае тогдашняя министр обороны Литвы Довиле Шакалене анонсировала возможный запуск на территории Литвы производства морских ударных дронов двойного назначения – для оборонных нужд Литвы и Украины.

Уже в начале второго года выполнения соглашения по безопасности Литва и Украина усилили сотрудничество в сфере БПЛА. В июле Украина получила от литовской оборонной компании RSI Europe сотни ударных FPV-дронов Shpak для нанесения дальнобойных высокоточных ударов по врагу. А в конце августа 2025 года страны подписали Письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции в Литве и Украине, в частности дальнобойных беспилотников.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Литва присоединилась к коллективным инициативам Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Впервые ЕС принял ряд правовых актов о возможности передачи доходов от замороженных российских активов Украине еще до подписания соглашения по безопасности между Украиной и Литвой – в конце весны 2024 года. Через несколько месяцев – в июле – Европейская комиссия сообщила о предоставлении Украине первого транша на сумму 1,5 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства были направлены на военную помощь, в частности на закупку ПВО и артиллерийских снарядов, а также на инвестиции в украинский ОПК.

В конце октября 2024 года ЕС принял решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России. Впоследствии ЕС обязался в течение 2025 года передать Украине анонсированные 35 миллиардов евро в рамках двух программ – инициативы от G7 ERA и программы Ukraine Facility, из которых около 18 миллиардов евро были предусмотрены в рамках программы ERA.

По состоянию на 27 июня 2025 года Украина с января получила уже 5 траншей от ЕС на сумму 7 миллиардов евро в рамках программы ERA. Эти средства ЕС направил на покрытие приоритетных бюджетных расходов Украины. А уже к декабрю 2025 года ЕС полностью выполнил свои обязательства по предоставлению Украине 18 млрд евро бюджетной поддержки за счет доходов от замороженных российских активов в рамках программы ERA. Так, с июня по декабрь 2025 года Украина получила еще 5 траншей от Европейского Союза на общую сумму более 11 миллиардов евро.

Во второй половине 2025 года в ЕС также продолжались дискуссии о возможных новых форматах использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Позиция Литвы в этих дискуссиях была четкой и неизменной: литовское правительство неоднократно призывало к конфискации замороженных российских активов в пользу Украины путем перемещения замороженных российских активов в ЕС в специальный целевой механизм. По мнению Литвы, только такой путь может заставить Россию прекратить агрессию и выплатить репарации.

В то же время в связи с сопротивлением Бельгии, которая в своем депозитарии Euroclear удерживает наибольшую долю замороженных российских активов в ЕС (более 180 миллиардов евро), до конца 2025 года страны Европейского Союза так и не смогли достичь консенсуса относительно конфискации замороженных российских активов или альтернативных путей поддержки Украины за счет России.

Обучение и тренировки украинских военных

Еще с 2022 года Литва участвует в двух крупнейших коллективных миссиях по подготовке украинских военнослужащих к выполнению боевых задач – EUMAM Ukraine и Interflex.

В частности, только в 2024 году литовские инструкторы подготовили более 3500 украинских военных на своей территории, а также в рамках коллективных миссий под лидерством ЕС и Великобритании. Так, в течение первого года имплементации соглашения по безопасности – с 27 июня 2024 года до 27 июня 2025 года – на территории Литвы был проведен ряд курсов для совершенствования навыков украинских военнослужащих по стандартам НАТО. Речь идет о программах по подготовке инженеров-штурмовиков, стрелков, связистов, специалистов по информационной безопасности, военных правоохранителей, разведчиков, штабных специалистов тактического уровня, инструкторов и тому подобное.

Кроме этого, за первый год выполнения соглашения две группы литовских инструкторов провели два пятимесячных курса общевойсковой подготовки для украинских военнослужащих на территории Великобритании в рамках миссии Interflex. Эти курсы включали развитие боевых, тактических, инженерных и медицинских навыков солдат.

Всего по состоянию на сентябрь 2025 года уже более 60 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в рамках операции Interflex при участии Великобритании, Литвы и еще 12 стран-партнеров. А в рамках миссии EUMAM количество подготовленных украинских военных на территории ЕС, в частности под руководством литовских инструкторов, к октябрю 2025 года достигло 80 тысяч.

Важную роль сыграла и другая коллективная программа, начатая в 2025 году при участии Литвы. Так, в течение второго года имплементации соглашения по безопасности – в октябре 2025 года – оборонное ведомство Украины заявило о начале вместе со странами Северной Европы и Балтии Скандинавско-Балтийской инициативы по подготовке и оснащению бойцов Сил обороны. Программа, которая включает, кроме Украины и Литвы, еще 8 стран, призвана способствовать проведению учений для украинских военных инструкторами стран-партнеров, оснащению украинских подразделений необходимым вооружением и укреплению партнерства Украины со странами-участницами коалиции.

Санкции против России и ее сторонников

Литва усиливает санкционное давление на Россию и ее сторонников в рамках комплексных пакетов санкций Европейского Союза. Непосредственно перед подписанием двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Литвой – 24 июня 2024 года – Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против России, который включал запрет на услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЕС с целью транзита в третьи страны, запрет на доступ к портам, расширенный запрет полетов в ЕС, ограничения в отношении 27 судов "теневого флота", усиление экспортного контроля и другие ограничительные меры в отношении России.

А с 27 июня 2024 года до 27 июня 2025 года ЕС объявил еще 3 комплексные пакеты санкций против России и ее сторонников, которые были направлены на военную отрасль, энергетический сектор РФ, "теневой флот", а также физических и юридических лиц, которые ответственны за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

За первый год выполнения соглашения под санкции ЕС попали 315 судов "теневого флота" РФ, российские оборонные и судоходные компании, химический завод, гражданская российская авиакомпания, важная российская нефтяная судоходная компания, "Сургутнефтегаз", военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, пропагандистские СМИ, а также топ-менеджеры ведущих российских компаний в энергетическом секторе.

Уже после первой годовщины подписания соглашения по безопасности – с июля до декабря 2025 года – Европейский Союз принял еще два комплексных пакета санкций против России, направленные на энергетический, финансовый и военный секторы РФ. Так, ЕС наложил полное эмбарго на любые операции с "Северным потоком-1" и "Северным потоком-2", добавил в санкционные списки еще 222 судна "теневого флота", усилил санкционное давление на "Роснефть", "Газпром нефть" и российские банки, а также расширил ограничения в отношении лиц, причастных к депортации украинских детей.

Содействие усилению санкционного давления на Россию со стороны Литвы не ограничилось участием в комплексных санкционных пакетах ЕС. В течение времени выполнения соглашения по безопасности Литва активно и системно поддерживала значительное увеличение санкционных ограничений в отношении РФ. Так, в начале января 2025 года Литва совместно с другими странами Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) запустила усиленный мониторинг подозрительных судов в Северном море, Балтийском море и Ла-Манше с помощью новейшей системы искусственного интеллекта в рамках операции Nordic Warden. В рамках этого механизма в систему были внесены танкеры "теневого флота" РФ, которые подлежали повышенному мониторингу и контролю, во избежание возможных диверсий со стороны этих судов во время их пребывания в зонах риска.

Весной 2025 года Литва продолжила в индивидуальном порядке усиливать санкционное давление на Россию. Так, в апреле литовское правительство еще на год продлило национальные санкции против граждан России и Беларуси, которые предусматривают запрет передвижения через внешнюю границу ЕС и усложненную процедуру получения разрешений на проживание или виз. А уже в следующем месяце в Литве провели обыски в транспортно-логистической компании Cargokodas из-за подозрений в нарушении международных санкций, связанных с поставками товаров в Россию и Беларусь.

Поэтому Литва регулярно способствует усилению справедливой санкционной политики в отношении РФ в рамках как коллективных, так и индивидуальных инициатив.

Невоенная безопасность и гражданская защита

Еще в начале 2024 года Литва путем подписания Соглашения о сотрудничестве официально присоединилась к IT-коалиции – коллективного механизма, созданного государствами-партнерами для поддержки Министерства обороны Украины и ВСУ в сферах IT, связи и кибербезопасности.

Только к концу мая 2025 года сумма привлеченных в рамках IT-коалиции средств благодаря взносам стран-участниц, в том числе и Литвы, достигла 1,1 миллиарда евро на закупку средств защищенной связи, лицензий SAP, оборудования и необходимого программного обеспечения для нужд пунктов управления тактического уровня, центров обработки данных и подразделений кибербезопасности. Благодаря этим взносам Министерство обороны Украины развивает цифровые способности Сил обороны, в частности путем масштабирования боевой системы DELTA, реестра "Оберег", приложений Армия+ и Резерв+.

Кроме поддержки кибервозможностей ВСУ, Литва в течение первого года выполнения соглашения по безопасности и впоследствии активно участвовала в развитии укрытий в школах и детских садах Украины. Так, в июле 2024 года КМУ сообщил о начале обустройства укрытий в трех учреждениях общего среднего образования Украины. Финансирование на сумму 33 миллиона гривен для строительства и капитального ремонта укрытий в школах Сумской, Одесской и Днепропетровской областей украинское правительство привлекло благодаря вкладу правительства Литвы через фандрейзинговую платформу UNITED24. В конце августа по такому же механизму Правительство направило еще 175 миллионов гривен, предоставленных Литвой, на строительство укрытий в трех школах Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. А в декабре 2024 года еще более 18 миллионов гривен, полученных благодаря поддержке Литвы, Кабмин перераспределил на строительство противорадиационного укрытия в гимназии Житомирской области.

Уже в течение второго года выполнения соглашения по безопасности – в ноябре 2025 года – МИД Литвы подтвердило завершение строительных и ремонтных работ по обустройству укрытий школ в Сумской, Запорожской и Житомирской областях, что позволило более 3000 детям вернуться к очному обучению.

Для налаживания долгосрочного сотрудничества с Украиной в развитии укрытий Литва также присоединилась к Коалиции укрытий гражданской защиты. Украина и Финляндия начали этот механизм в мае 2025 года, однако подписали официальный Меморандум о взаимопонимании только 27 ноября 2025 года, после чего Литва официально присоединилась к этой Коалиции и объявила о своем первом взносе на 2 миллиона евро для развития системы укрытий в Украине.

Разминирование украинских территорий

В феврале 2024 года Литва вместе с Исландией стала солидером Коалиции по разминированию, созданной для поддержки гуманитарного и боевого разминирования украинских территорий.

Поэтому в течение первого года имплементации соглашения по безопасности и впоследствии Литва активно предоставляла Украине необходимое оборудование для разминирования пострадавших территорий. Так, в начале сентября 2024 года Литва передала Украине партию бронетранспортеров M113 и вездеходов для усиления возможностей ВСУ по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Кроме этого, 2 октября в Министерстве обороны Украины сообщили о новом взносе Литвы на сумму 15 миллионов евро в закупку пикапов и грузовиков для поддержки потребностей Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки ВСУ. Только за месяц – в начале ноября 2024 года – Литва передала Украине 230 пикапов и 240 металлоискателей для поддержки украинских саперов и повышения мобильности групп разминирования.

В течение 2025 года литовское правительство продолжило активную поддержку Украины в этом направлении. В частности, в январе тогдашний министр обороны Довиле Шакалене объявила о новом взносе Литвы на сумму 30 миллионов евро в Коалицию по разминированию.

Всего до 2034 года Коалиция по разминированию под руководством Литвы и Исландии обязалась выделить 700 миллионов евро на закупку оборудования для разминирования украинских территорий, в частности 130 миллионов евро было запланировано направить на эти цели уже в 2025 году. Этот план удалось перевыполнить, ведь до конца 2025 года страны-участницы Коалиции передали Украине с момента создания Коалиции оборудования на общую сумму более 408 млн евро и профинансировали приобретение оборудования на более 111 млн евро, в частности внедорожников, антидронових систем, миноискателей, приборов ночного видения и тому подобное. К тому же, вклад Литвы в разминирование украинских территорий является одним из крупнейших – 87 миллионов евро в переданном оборудовании и 47 миллионов евро во взносах в фонд Коалиции для закупок.

Поддержка энергетической инфраструктуры

Взносы в восстановление энергетической инфраструктуры Украины являются одним из приоритетных направлений невоенной поддержки со стороны Литвы. На следующий день после заключения соглашения – 28 июня 2024 года – в Министерстве энергетики Украины анонсировали предоставление со стороны литовских партнеров третьего мощного автотрансформатора для восстановления мощностей поврежденного в результате российских обстрелов энергетического объекта. Вместе с этой помощью Литва обязалась предоставить Украине высоковольтные изоляторы, генераторы, солнечные панели и другое оборудование для восстановления устойчивости энергосистемы.

За считанные недели – 15 июля – литовская компания Ignitis Gamyba объявила о предоставлении Украине более 300 единиц оборудования для украинской энергетической инфраструктуры с Вильнюсской ТЭЦ-3, которая была остановлена в 2015 году. Общая стоимость этого пакета энергетической помощи составила более 50 миллионов евро.

Осенью 2024 года Украина продолжила получать энергетическую поддержку со стороны Литвы. В частности, в конце сентября литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid одобрил передачу Украине 55 автомобилей и 4 генераторов на общую сумму почти 62 тысячи евро, чтобы ускорить восстановление энергетической инфраструктуры. А в конце ноября Правительство Литвы выделило еще 5 миллионов евро на закупку и установку солнечных электростанций в Украине.

В целом Литва является одной из стран-лидеров по предоставленной помощи украинской энергосистеме. С начала полномасштабной войны до 27 июня 2025 года взносы Литвы в энергетическую поддержку Украины достигли около 80 миллионов евро.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

В течение первого года выполнения соглашения по безопасности и впоследствии Литва регулярно предоставляла Украине гуманитарную и макроэкономическую помощь для поддержки украинской устойчивости в условиях полномасштабной войны.

За это время важной сферой двустороннего сотрудничества стала система здравоохранения Украины. В начале июля 2024 года Литва выделила 1 миллион евро на восстановление детской больницы "Охматдет" после российского ракетного удара. Кроме этого, Литва обеспечивает лечение и реабилитацию пострадавших от войны гражданских и военных украинцев в рамках программы медицинской эвакуации Medevac, которая позволяет получить бесплатное лечение в ведущих клиниках Европы. А в апреле 2024 года Правительство Литвы дополнительно выделило 15 миллионов евро на специальную программу реабилитации украинских военных.

Не менее важной стала литовская поддержка украинской системы образования и процесса восстановления. В конце августа 2024 года в Бородянке Киевской области состоялось торжественное открытие восстановленного дошкольного учебного заведения для 120 детей, которое разрушили россияне во время оккупации в 2022 году. Ремонт внешней инфраструктуры и внутреннее оборудование детского сада стоимостью 500 тысяч евро реализовало литовское Центральное агентство управления проектами (CPVA) благодаря взносам Литвы и Тайваня.

Немалые взносы Правительство Литвы в течение года выполнения соглашения и в дальнейшем делало в проекты восстановления Украины. Так, в начале октября 2024 года литовское правительство объявило о выделении 13 миллионов евро на восстановление образовательных учреждений, объектов энергетики и другой поврежденной инфраструктуры через Литовский фонд сотрудничества с целью развития и гуманитарной помощи. Уже через месяц – в конце ноября – Министерство финансов Литвы заявило о направлении еще 10 миллионов евро в Целевой фонд Всемирного банка для восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF), который способствует восстановлению жилого фонда, больниц, учебных заведений и другой пострадавшей инфраструктуры Украины.

А уже в течение второго года имплементации соглашения – 10 – 11 июля 2025 года – Литва в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025) анонсировала еще несколько программ поддержки Украины в сферах образования и восстановления. В частности литовское правительство объявило о выделении 1 миллиона евро на программу по восстановлению Украины EU4Reconstruction, которую финансирует Еврокомиссия. Этот проект рассчитан на 2025 – 2027 годы и предусматривает взносы в восстановление пострадавших общин, расширение возможностей органов местного самоуправления, реформирование Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры и тому подобное.

Тогда же Украина и Литва подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению образования в Украине, по которому литовская сторона обязалась выделить 21 миллион евро на восстановление образовательной инфраструктуры, развитие инновационных учебных сред и модернизацию образовательных услуг в Украине. Значительная часть этого взноса – 17 миллионов евро – призвана стать инвестицией в строительство современной многофункциональной школы-хаба в Житомире по проекту "Школа будущего для Украины".

Привлечение России к ответственности

Литва является одной из стран, которые с самого начала полномасштабной войны наиболее активно и системно прилагают усилия для привлечения РФ к ответственности за международные преступления, совершенные против Украины.

Весной 2022 года Литва, Украина и Польша при поддержке Евроюста создали Совместную следственную группу (JIT) по расследованию и судебному преследованию тяжких международных преступлений, совершенных Россией. А уже в июле 2023 года на базе Евроюста и при участии стран JIT в Гааге был создан Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), который был призван способствовать сбору доказательств для будущего создания Специального трибунала для военно-политического руководства РФ именно за преступление агрессии. Фундаментом деятельности ICPA стала База данных доказательств основных международных преступлений (CICED), собранная в основном странами JIT для безопасного хранения и анализа доказательств всех международных преступлений, совершенных Россией против Украины. В частности, по состоянию на январь 2025 года эта База содержала уже более 3700 файлов доказательств различных международных преступлений РФ.

Литва сыграла одну из ведущих ролей в этих международных инициативах: эта страна является соучредителем JIT, именно она еще в марте 2022 года первой открыла собственное национальное досудебное расследование военных преступлений в Украине, а после создания ICPA делегировала туда своих прокуроров для ускорения запуска Специального трибунала.

Этим активное участие Литвы в процессе привлечения России к ответственности не ограничилось. Литва также присоединилась к двум крупнейшим коалициям для привлечения России к ответственности – Коалиции по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию Специального трибунала Литва и около 40 стран-партнеров 9 мая 2025 года после двух лет деятельности закончили подготовку проектов учредительных документов, необходимых для создания Специального трибунала, и подписали Совместное заявление о завершении работы Коалиции. Уже 14 мая Украина передала Совету Европы эти проекты документов, в частности Устав Специального трибунала. Следующим шагом стало подписание 25 июня двустороннего Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В контексте двусторонних отношений между Украиной и Литвой очень важную роль сыграло и то, что Литва в конце ноября 2025 года стала первой страной после Украины, которая официально сообщила Совету Европы о намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии России против Украины.

А в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей страны-участницы, в том числе и Литва, до ноября 2025 года смогли вернуть в Украину почти 1800 депортированных Россией детей. Кроме этого, осенью 2025 года Литва обязалась в течение ближайших двух лет принять на физическую и психосоциальную реабилитацию более 300 украинских детей, возвращенных из РФ или временно оккупированных территорий.

Поэтому с начала полномасштабного российского вторжения Литва системно и комплексно способствует приближению привлечения России к справедливой ответственности, прилагая для этого значительные индивидуальные и коллективные усилия.